https://ria.ru/20211111/migranty-1758626635.html

В Эстонии задержали пятерых нелегальных мигрантов из Белоруссии

В Эстонии задержали пятерых нелегальных мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021

В Эстонии задержали пятерых нелегальных мигрантов из Белоруссии

В Эстонии задержаны пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию Европейского союза через Белоруссию, сообщил в четверг глава МВД Кристьян Яани. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:11

2021-11-11T18:11

2021-11-11T18:11

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мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. В Эстонии задержаны пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию Европейского союза через Белоруссию, сообщил в четверг глава МВД Кристьян Яани."В Эстонии задержаны пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию Европейского союза через Белоруссию. Двое из них уже отправлены обратно в Ирак, судебное производство в отношении остальных еще не завершено", - сообщило агентство Sputnik Meedia.По его словам, самый большой риск заключается в том, что Эстония станет транзитным каналом для нелегальных мигрантов в северные страны. "К счастью, такой сценарий пока не реализовался", - добавил он.Яани отметил, что внимание полиции сосредоточено на внутренних границах, особенно в пассажирском порту Таллина, поскольку можно предположить, откуда паромы ходят в северные страны, а также на границу с Латвией. "Но мы действуем и на эстонско-российской границе, где пока никаких изменений не наблюдалось",- подчеркнул министр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T18:11 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, эстония, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии