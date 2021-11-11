https://ria.ru/20211111/migranty-1758593545.html

Посольство ответило на заявления Литвы о роли России в миграционном кризисе

Посольство ответило на заявления Литвы о роли России в миграционном кризисе - РИА Новости, 11.11.2021

Посольство ответило на заявления Литвы о роли России в миграционном кризисе

Посольство России в Литве назвало заявления литовских политиков по поводу якобы причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Польшей... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:50

2021-11-11T15:50

2021-11-11T15:50

в мире

литва

африка

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758338701_237:0:1583:757_1920x0_80_0_0_7c0c195ffb60129bbc0e0126354258a3.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посольство России в Литве назвало заявления литовских политиков по поводу якобы причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Польшей нелепыми, а также недобросовестной попыткой переложить на других собственную вину."Озвученные рядом высокопоставленных литовских политиков нелепые обвинения в адрес нашей страны в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Польшей – не что иное, как недобросовестная попытка переложить на других собственную вину. На Вильнюсе лежит ответственность за поддержку и участие в интервенциях, в результате которых были разрушены суверенные государства Ближнего Востока, Севера Африки и Афганистана. С их территории и исходит основная часть беженцев в Европу", - говорится в сообщении на сайте посольства.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/davka-1758572656.html

литва

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T15:50 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии