https://ria.ru/20211111/migranty-1758590900.html

В Ираке заявили о возможном вывозе мигрантов с белорусско-польской границы

В Ираке заявили о возможном вывозе мигрантов с белорусско-польской границы - РИА Новости, 11.11.2021

В Ираке заявили о возможном вывозе мигрантов с белорусско-польской границы

Иракские курды вместе с властями Ирака обсуждают возможность отправки рейса в Белоруссию для вывоза сограждан, сообщил РИА Новости представитель Демократической РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:34

2021-11-11T15:34

2021-11-11T15:39

в мире

белоруссия

ирак

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

курдистан (иран)

госпогранкомитет белоруссии

хошави бабакр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758338701_237:0:1583:757_1920x0_80_0_0_7c0c195ffb60129bbc0e0126354258a3.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Иракские курды вместе с властями Ирака обсуждают возможность отправки рейса в Белоруссию для вывоза сограждан, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр."Последняя информация, которой я информирован, эти мигранты - не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведет переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолета, чтобы вернуть тех, которые согласны. Многие, видимо, и хотят вернуться, но оказались в такой ситуации, что не могут вернуться", - сказал он.Курдский политик сообщил, что речи о возможном устройстве мигрантов в европейских странах не идет.Он отметил, что переговоры ведут как центральные власти Ирака, так и Демократическая партия Курдистана по своим каналам, в том числе в Польше.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Заместитель министра по делам миграции и мигрантов Ирака Карим ан-Нури заявил РИА Новости 10 ноября, что Багдад намерен вернуть на родину тех беженцев, кто этого захочет, в том числе с помощью иракского посольства в России, поскольку у Ирака нет посольства в Белоруссии. Он отметил, что иракские власти попросили другие страны не позволить иракцам добираться до Белоруссии в качестве знака доброй воли для Европейского союза после того, как Брюссель пригрозил ввести санкции против Ирака.

https://ria.ru/20211111/davka-1758572656.html

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html

белоруссия

ирак

польша

курдистан (иран)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, курдистан (иран), госпогранкомитет белоруссии, хошави бабакр