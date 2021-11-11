15:34 11.11.2021 (обновлено: 15:39 11.11.2021)
В Ираке заявили о возможном вывозе мигрантов с белорусско-польской границы
Курды и власти Ирака обсуждают возможность вывоза мигрантов с белорусско-польской границы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Иракские курды вместе с властями Ирака обсуждают возможность отправки рейса в Белоруссию для вывоза сограждан, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.
"Последняя информация, которой я информирован, эти мигранты - не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведет переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолета, чтобы вернуть тех, которые согласны. Многие, видимо, и хотят вернуться, но оказались в такой ситуации, что не могут вернуться", - сказал он.
Курдский политик сообщил, что речи о возможном устройстве мигрантов в европейских странах не идет.
"Ведутся переговоры со всеми сторонами, и с Польшей, и с Белоруссией о выходе, об оказании помощи. Они находятся на холоде в лесу, речь идет о гибели людей. Если не будут приниматься шаги, люди могут умереть", - добавил Бабакр.
Он отметил, что переговоры ведут как центральные власти Ирака, так и Демократическая партия Курдистана по своим каналам, в том числе в Польше.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Заместитель министра по делам миграции и мигрантов Ирака Карим ан-Нури заявил РИА Новости 10 ноября, что Багдад намерен вернуть на родину тех беженцев, кто этого захочет, в том числе с помощью иракского посольства в России, поскольку у Ирака нет посольства в Белоруссии. Он отметил, что иракские власти попросили другие страны не позволить иракцам добираться до Белоруссии в качестве знака доброй воли для Европейского союза после того, как Брюссель пригрозил ввести санкции против Ирака.