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Обратившуюся к Путину Меркель уличили в двойных стандартах
Немцы осудили призывы Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис - РИА Новости, 11.11.2021
Обратившуюся к Путину Меркель уличили в двойных стандартах
Читатели немецкой газеты Die Welt высказались о просьбе Ангелы Меркель к Владимиру Путину повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:17
2021-11-11T16:40
литва
владимир путин
ангела меркель
евросоюз
александр лукашенко
северный поток — 2
welt
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высказались о просьбе Ангелы Меркель к Владимиру Путину повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границе Евросоюза.Многих интернет-пользователей удивило и позабавило желание страны — флагмана Европы использовать Россию в урегулировании еще одного внутреннего кризиса."Воздействовать на режим в Минске": Меркель призывает Путина к интервенции в Белоруссию! — Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", — написал комментатор с никнеймом Ereignishorizont."Просто нужно спросить, почему Путин должен помогать? На страну обрушились санкции со стороны ЕС, что же, Россия справилась с этим, в этом году объем торговли с США увеличился при сбалансированном товарообороте примерно на 35 процентов. Российское сырье продается как свежий хлеб моего пекаря. Что может предложить ЕС в обмен на вмешательство России во внутренние дела своего соседа?" — задался вопросом пользователь bernd K.Комментатор Tomas K. также уличил европейские страны в двойных стандартах по отношению к Москве. "Сейчас нам должен помочь президент России. Ага. А почему бы нет. Еще один вопрос. Это тот же президент, в отношении которого применяются санкции. И это тот же плохой парень, которого и так обвиняют во всем, что идет не так. То, что американские танки перебрасывают в Польшу (то есть в сторону России) по немецким автобанам, это, конечно, только во имя демократии и прав человека", — возмутился он."Санкции? Это же ужас. То, что Путин вообще разговаривает с этим человеком, вероятно, связано с тем временем, когда он узнал и оценил нас, восточных немцев", — предположил пользователь jens z.Однако другие читатели издания нашли способ убедить Россию решить и эту проблему ЕС. "Предлагаю Меркель сказать Путину, что, если он нужным образом повлияет на Лукашенко, "Северный поток — 2" немедленно получит допуск к эксплуатации, а между тем Маас и ЕС снимут все санкции", — заявил комментатор Analogie.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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литва, владимир путин, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, северный поток — 2, welt, россия
15:17 11.11.2021 (обновлено: 16:40 11.11.2021)
 
Немцы осудили призывы Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис

Читателей Die Welt насмешила просьба Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высказались о просьбе Ангелы Меркель к Владимиру Путину повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границе Евросоюза.
Многих интернет-пользователей удивило и позабавило желание страны — флагмана Европы использовать Россию в урегулировании еще одного внутреннего кризиса.
"Воздействовать на режим в Минске": Меркель призывает Путина к интервенции в Белоруссию! — Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", — написал комментатор с никнеймом Ereignishorizont.
"Просто нужно спросить, почему Путин должен помогать? На страну обрушились санкции со стороны ЕС, что же, Россия справилась с этим, в этом году объем торговли с США увеличился при сбалансированном товарообороте примерно на 35 процентов. Российское сырье продается как свежий хлеб моего пекаря. Что может предложить ЕС в обмен на вмешательство России во внутренние дела своего соседа?" — задался вопросом пользователь bernd K.
Комментатор Tomas K. также уличил европейские страны в двойных стандартах по отношению к Москве.
"Сейчас нам должен помочь президент России. Ага. А почему бы нет. Еще один вопрос. Это тот же президент, в отношении которого применяются санкции. И это тот же плохой парень, которого и так обвиняют во всем, что идет не так. То, что американские танки перебрасывают в Польшу (то есть в сторону России) по немецким автобанам, это, конечно, только во имя демократии и прав человека", — возмутился он.
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"Санкции? Это же ужас. То, что Путин вообще разговаривает с этим человеком, вероятно, связано с тем временем, когда он узнал и оценил нас, восточных немцев", — предположил пользователь jens z.
Однако другие читатели издания нашли способ убедить Россию решить и эту проблему ЕС.
"Предлагаю Меркель сказать Путину, что, если он нужным образом повлияет на Лукашенко, "Северный поток — 2" немедленно получит допуск к эксплуатации, а между тем Маас и ЕС снимут все санкции", — заявил комментатор Analogie.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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ЛитваВладимир ПутинАнгела МеркельЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСеверный поток — 2WeltРоссия
 
 
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