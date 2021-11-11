https://ria.ru/20211111/migranty-1758575974.html

В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией

В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021

В Польше заявили о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией

Число мигрантов, прибывающих к белорусско-полькой границе, продолжает увеличиваться, сейчас на границе находятся от 4 до 5 тысяч человек, заявил испанскому... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:40

2021-11-11T14:40

2021-11-11T14:40

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Число мигрантов, прибывающих к белорусско-полькой границе, продолжает увеличиваться, сейчас на границе находятся от 4 до 5 тысяч человек, заявил испанскому изданию Pais заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский."То что мы увидели, это что их число становится все больше, так что кризис продлится как минимум несколько дней", - заявил Яблоньский.По его словам, в настоящее время у границ находятся от 4 тысяч до 5 тысяч человек, из общего числа в 15-20 тысяч, которые, по его словам, прилетели в Белоруссию самолетом посредством белорусских туристических агентств.По мнению польского чиновника, кризис на границе с Белоруссией является "самым серьезным в новейшей истории Польши". "За последние 30 лет не было большей опасности для наших границ", - заявил он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758567062.html

белоруссия

минск

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T14:40 true PT1M21S

Давка на польско-белорусской границе во время раздачи еды мигрантам Раздача мигрантам еды от представителя ООН переросла в давку 2021-11-11T14:40 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии