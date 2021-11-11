Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию
Беженец из Йемена рассказал, что въехал в Белоруссию в качестве туриста
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Беженец из Йемена, застрявший на польско-белорусской границе, рассказал РИА Новости, как ему удалось въехать в Белоруссию в качестве обычного туриста.
“Вот как мы добирались до Белоруссии: сначала пошли в офис туркомпании в Йемене, она сделала нам приглашение в Белоруссию, заверенное в консульстве в Минске, оплаченную бронь в отеле и медицинскую страховку. После этого мы поехали в Египет, а затем с нашим приглашением - в Минск, где получили визы в аэропорту. Мы въехали в Белоруссию как обычные туристы”, - рассказывает он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.