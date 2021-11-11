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Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию
Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021
Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию
Беженец из Йемена, застрявший на польско-белорусской границе, рассказал РИА Новости, как ему удалось въехать в Белоруссию в качестве обычного туриста. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:58
2021-11-11T13:58
в мире
египет
белоруссия
минск
йемен
польша
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Беженец из Йемена, застрявший на польско-белорусской границе, рассказал РИА Новости, как ему удалось въехать в Белоруссию в качестве обычного туриста.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
египет
белоруссия
минск
йемен
польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, египет, белоруссия, минск, йемен, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:58 11.11.2021
 
Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию

Беженец из Йемена рассказал, что въехал в Белоруссию в качестве туриста

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Беженец из Йемена, застрявший на польско-белорусской границе, рассказал РИА Новости, как ему удалось въехать в Белоруссию в качестве обычного туриста.
“Вот как мы добирались до Белоруссии: сначала пошли в офис туркомпании в Йемене, она сделала нам приглашение в Белоруссию, заверенное в консульстве в Минске, оплаченную бронь в отеле и медицинскую страховку. После этого мы поехали в Египет, а затем с нашим приглашением - в Минск, где получили визы в аэропорту. Мы въехали в Белоруссию как обычные туристы”, - рассказывает он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреЕгипетБелоруссияМинскЙеменПольшаГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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