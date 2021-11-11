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Лукашенко назвал число мигрантов на белорусско-польской границе

Лукашенко назвал число мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021

Лукашенко назвал число мигрантов на белорусско-польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро находились 1790 человек и еще 322 человека Польша... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:15

2021-11-11T13:15

2021-11-11T13:15

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро находились 1790 человек и еще 322 человека Польша попыталась вытеснить в Белоруссию.Президент подчеркнул, что вытеснить этих людей "не получилось". "Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - добавил белорусский лидер.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

белоруссия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T13:15 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии