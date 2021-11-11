Лукашенко назвал число мигрантов на белорусско-польской границе
Президент Белоруссии Лукашенко: утром в лагере беженцев на границе находились 1790 человек
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро находились 1790 человек и еще 322 человека Польша попыталась вытеснить в Белоруссию.
"На сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 - с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию", - сообщает сайт президента Белоруссии.
Президент подчеркнул, что вытеснить этих людей "не получилось". "Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - добавил белорусский лидер.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.