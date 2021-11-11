https://ria.ru/20211111/migranty-1758526624.html

Около 150 беженцев штурмовали границу с Белоруссией, заявили в МВД Польши

Около 150 беженцев штурмовали границу с Белоруссией, заявили в МВД Польши - РИА Новости, 11.11.2021

Около 150 беженцев штурмовали границу с Белоруссией, заявили в МВД Польши

Около 150 нелегалов штурмовали белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий в РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:29

2021-11-11T11:29

2021-11-11T11:39

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

мигранты

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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Около 150 нелегалов штурмовали белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий в эфире телеканала Polsat."Ночью имела место попытка силового перехода границы. Группа из около 150 человек пыталась форсировать границу на участке Подляского отряда Пограничной стражи", - сказал Гродецкий.Он отметил, что после окончания марша по случаю Дня независимости, который пройдет в Варшаве в четверг, полицейские из Варшавы немедленно выезжают на границу. "Один из сценариев - возможный штурм вечером на границе", – сказал замминистра."Сегодня особый день государственного праздника. Может быть такой сценарий, что раз мы действуем на два фронта, то будем слабее", - отметил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T11:29 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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