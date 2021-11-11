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https://ria.ru/20211111/medvedchuk-1758532030.html
Медведчуку продлили домашний арест
Медведчуку продлили домашний арест - РИА Новости, 11.11.2021
Медведчуку продлили домашний арест
Правоохранители Украины в четверг утром вручили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое уведомление о продлении... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:46
2021-11-11T11:47
в мире
украина
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители Украины в четверг утром вручили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое уведомление о продлении домашнего ареста, срок которого истекает в пятницу, сообщил адвокат политика Камиль Кирпичев."Сегодня утром (в четверг – ред.) в 8 утра (9.00 мск) к Виктору Медведчуку уже приехали представители госбюро расследований и офиса генпрокурора и вручили ему продолжение меры пресечения в виде домашнего ареста. Завтра 12 ноября истекает полугодовой максимальный срок, на который Медведчук мог находиться под домашним арестом, прокуроры это все знают, но сегодня за день до окончания предельного срока они привезли новое", - сказал Кирпичев на пресс-конференции в четверг.По его словам, в четверг при уведомлении о продлении меры пресечения Медведчука, правоохранители также сообщили, что хотят опять обязать его носить электронный браслет."Этот электронный браслет прокурорам и следователям абсолютно не нужен, потому что Виктор Медведчук находится дома и за ним постоянно ведется наблюдение. Этот браслет власть хочет надеть с одной целью, чтобы его унизить и оказать на него давление", - добавил адвокат.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
11:46 11.11.2021 (обновлено: 11:47 11.11.2021)
 
Медведчуку продлили домашний арест

Адвокат Медведчука Кирпичев заявил о продлении домашнего ареста его подзащитному

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители Украины в четверг утром вручили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое уведомление о продлении домашнего ареста, срок которого истекает в пятницу, сообщил адвокат политика Камиль Кирпичев.
"Сегодня утром (в четверг – ред.) в 8 утра (9.00 мск) к Виктору Медведчуку уже приехали представители госбюро расследований и офиса генпрокурора и вручили ему продолжение меры пресечения в виде домашнего ареста. Завтра 12 ноября истекает полугодовой максимальный срок, на который Медведчук мог находиться под домашним арестом, прокуроры это все знают, но сегодня за день до окончания предельного срока они привезли новое", - сказал Кирпичев на пресс-конференции в четверг.
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По его словам, в четверг при уведомлении о продлении меры пресечения Медведчука, правоохранители также сообщили, что хотят опять обязать его носить электронный браслет.
"Этот электронный браслет прокурорам и следователям абсолютно не нужен, потому что Виктор Медведчук находится дома и за ним постоянно ведется наблюдение. Этот браслет власть хочет надеть с одной целью, чтобы его унизить и оказать на него давление", - добавил адвокат.
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Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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