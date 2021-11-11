https://ria.ru/20211111/marshrut-1758607391.html

В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах

В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах - РИА Новости, 11.11.2021

В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах

Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:57

2021-11-11T16:57

2021-11-11T17:14

экономика

анапа

краснодар

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

ямало-ненецкий автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Росавиация утвердила список маршрутов на 2022 год, которые вошли в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок. В следующем году в стране будет выполняться 372 субсидируемых направления, что на 40% больше, чем годом ранее. Авиакомпания "Ямал" вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием – она будет выполнять 34 направления. В 2021 году в рамках этой программы авиакомпания осуществляет 29 маршрутов", - говорится в сообщении.Благодаря регулярной поддержке округа и дополнительному федеральному финансированию авиакомпания "Ямал" расширила перечень маршрутов на 2022 год. Уже с января следующего года для ямальцев вводятся рейсы Салехард - Краснодар, Новый Уренгой - Сочи и Салехард - Сочи, в отпускной летний сезон дополнительно открываются авиамаршруты Новый Уренгой - Анапа, Салехард - Минеральные Воды, Новый Уренгой - Минеральные Воды."Доступное авиасообщение очень важно для северян. Люди должны всегда иметь возможность улететь по фиксированной цене. Поэтому еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.Правительство Ямала в последние годы увеличивает количество субсидируемых направлений и организует новые рейсы в регионы, минуя Москву, на основе обратной связи от пассажиров. В 2018 году авиакомпания "Ямал" выполняла рейсы по восьми субсидируемым направлениям, в 2021 году – по 34. Это соответствует задачам, которые поставил президент России по развитию авиасообщения между регионами и которые включены в "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры", подчеркивают власти.

https://ria.ru/20211110/yamal-1758402633.html

https://ria.ru/20211108/svyaz-1758123040.html

анапа

краснодар

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экономика, анапа, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия