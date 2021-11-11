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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211111/marshrut-1758607391.html
В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах
В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах - РИА Новости, 11.11.2021
В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах
Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:57
2021-11-11T17:14
экономика
анапа
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
ямало-ненецкий автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Росавиация утвердила список маршрутов на 2022 год, которые вошли в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок. В следующем году в стране будет выполняться 372 субсидируемых направления, что на 40% больше, чем годом ранее. Авиакомпания "Ямал" вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием – она будет выполнять 34 направления. В 2021 году в рамках этой программы авиакомпания осуществляет 29 маршрутов", - говорится в сообщении.Благодаря регулярной поддержке округа и дополнительному федеральному финансированию авиакомпания "Ямал" расширила перечень маршрутов на 2022 год. Уже с января следующего года для ямальцев вводятся рейсы Салехард - Краснодар, Новый Уренгой - Сочи и Салехард - Сочи, в отпускной летний сезон дополнительно открываются авиамаршруты Новый Уренгой - Анапа, Салехард - Минеральные Воды, Новый Уренгой - Минеральные Воды."Доступное авиасообщение очень важно для северян. Люди должны всегда иметь возможность улететь по фиксированной цене. Поэтому еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.Правительство Ямала в последние годы увеличивает количество субсидируемых направлений и организует новые рейсы в регионы, минуя Москву, на основе обратной связи от пассажиров. В 2018 году авиакомпания "Ямал" выполняла рейсы по восьми субсидируемым направлениям, в 2021 году – по 34. Это соответствует задачам, которые поставил президент России по развитию авиасообщения между регионами и которые включены в "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры", подчеркивают власти.
https://ria.ru/20211110/yamal-1758402633.html
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экономика, анапа, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
16:57 11.11.2021 (обновлено: 17:14 11.11.2021)
 
В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах

Администрация ЯНАО: каждый десятый субсидируемый маршрут в России на 2022 год — ямальский

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Росавиация утвердила список маршрутов на 2022 год, которые вошли в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок. В следующем году в стране будет выполняться 372 субсидируемых направления, что на 40% больше, чем годом ранее. Авиакомпания "Ямал" вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием – она будет выполнять 34 направления. В 2021 году в рамках этой программы авиакомпания осуществляет 29 маршрутов", - говорится в сообщении.
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:35Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам
Благодаря регулярной поддержке округа и дополнительному федеральному финансированию авиакомпания "Ямал" расширила перечень маршрутов на 2022 год. Уже с января следующего года для ямальцев вводятся рейсы Салехард - Краснодар, Новый Уренгой - Сочи и Салехард - Сочи, в отпускной летний сезон дополнительно открываются авиамаршруты Новый Уренгой - Анапа, Салехард - Минеральные Воды, Новый Уренгой - Минеральные Воды.
"Доступное авиасообщение очень важно для северян. Люди должны всегда иметь возможность улететь по фиксированной цене. Поэтому еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Правительство Ямала в последние годы увеличивает количество субсидируемых направлений и организует новые рейсы в регионы, минуя Москву, на основе обратной связи от пассажиров. В 2018 году авиакомпания "Ямал" выполняла рейсы по восьми субсидируемым направлениям, в 2021 году – по 34. Это соответствует задачам, которые поставил президент России по развитию авиасообщения между регионами и которые включены в "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры", подчеркивают власти.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 19:39Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале на дороге Салехард-Надым появится сотовая связь
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаАнапаКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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