16:57 11.11.2021 (обновлено: 17:14 11.11.2021)
В администрации ЯНАО рассказали о субсидируемых маршрутах
Администрация ЯНАО: каждый десятый субсидируемый маршрут в России на 2022 год — ямальский
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Каждый десятый субсидируемый маршрут на 2022 год, утвержденный Росавиацией, - ямальский, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Росавиация утвердила список маршрутов на 2022 год, которые вошли в федеральную программу субсидирования региональных воздушных перевозок. В следующем году в стране будет выполняться 372 субсидируемых направления, что на 40% больше, чем годом ранее. Авиакомпания "Ямал" вошла в пятерку перевозчиков по количеству маршрутов с федеральным финансированием – она будет выполнять 34 направления. В 2021 году в рамках этой программы авиакомпания осуществляет 29 маршрутов", - говорится в сообщении.
Благодаря регулярной поддержке округа и дополнительному федеральному финансированию авиакомпания "Ямал" расширила перечень маршрутов на 2022 год. Уже с января следующего года для ямальцев вводятся рейсы Салехард - Краснодар, Новый Уренгой - Сочи и Салехард - Сочи, в отпускной летний сезон дополнительно открываются авиамаршруты Новый Уренгой - Анапа, Салехард - Минеральные Воды, Новый Уренгой - Минеральные Воды.
"Доступное авиасообщение очень важно для северян. Люди должны всегда иметь возможность улететь по фиксированной цене. Поэтому еще три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. За три года число таких направлений выросло в четыре раза. Важно, что эта наша работа находит поддержку на федеральном уровне. За счет субсидирования мы имеем возможность делать авиаперелеты по стране еще доступнее для ямальцев", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Правительство Ямала в последние годы увеличивает количество субсидируемых направлений и организует новые рейсы в регионы, минуя Москву, на основе обратной связи от пассажиров. В 2018 году авиакомпания "Ямал" выполняла рейсы по восьми субсидируемым направлениям, в 2021 году – по 34. Это соответствует задачам, которые поставил президент России по развитию авиасообщения между регионами и которые включены в "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры", подчеркивают власти.