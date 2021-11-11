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В Варшаве прошел многотысячный марш националистов
В Варшаве прошел многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2021
В Варшаве прошел многотысячный марш националистов
Традиционный марш, организованный правыми националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:30
2021-11-11T16:27
в мире
варшава
польша
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Традиционный марш, организованный правыми националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.В четверг в Польше отмечают 103-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Независимость не на продажу".В связи с пандемией коронавируса и тем фактом, что прошлогодняя манифестация состоялась, несмотря на запрет собраний, мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил его проведение. Его решение подтвердил апелляционный суд. Генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро подал в Верховный суд жалобу на это решение, но по формальным причинам она была возвращена за два дня до даты. Во вторник было принято решение, что в этом году марш будет носить государственный характер.В манифестации не намерены участвовать ни премьер Матеуш Моравецкий, ни президент Анджей Дуда, ни глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.Сперва участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут фаеры, скандируют лозунги "Слава национальной Польше", "Слава независимой Польше".В центр города стянуты значительные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.В последние годы во время марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Учитывая это, руководство Варшавы приняло решение убрать с маршрута опасные предметы, в частности урны, и приспособления для парковки велосипедов.В прошлом году в ходе столкновений были ранены 35 полицейских, некоторые серьезно.Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html
https://ria.ru/20211014/antisemitizm-1754628013.html
https://ria.ru/20211111/latviya-1758585641.html
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60
Националисты в Варшаве пришли на многотысячный марш по случаю Дня независимости
Националисты в Варшаве пришли на многотысячный марш по случаю Дня независимости
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в мире, варшава, польша
15:30 11.11.2021 (обновлено: 16:27 11.11.2021)
 
В Варшаве прошел многотысячный марш националистов

В Варшаве прошел многотысячный марш националистов по случаю Дня независимости Польши

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Традиционный марш, организованный правыми националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Польше отмечают 103-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Независимость не на продажу".
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В связи с пандемией коронавируса и тем фактом, что прошлогодняя манифестация состоялась, несмотря на запрет собраний, мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил его проведение. Его решение подтвердил апелляционный суд. Генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро подал в Верховный суд жалобу на это решение, но по формальным причинам она была возвращена за два дня до даты. Во вторник было принято решение, что в этом году марш будет носить государственный характер.
В манифестации не намерены участвовать ни премьер Матеуш Моравецкий, ни президент Анджей Дуда, ни глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Сперва участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут фаеры, скандируют лозунги "Слава национальной Польше", "Слава независимой Польше".
В центр города стянуты значительные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.
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В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
В последние годы во время марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Учитывая это, руководство Варшавы приняло решение убрать с маршрута опасные предметы, в частности урны, и приспособления для парковки велосипедов.
В прошлом году в ходе столкновений были ранены 35 полицейских, некоторые серьезно.
Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
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