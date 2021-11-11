https://ria.ru/20211111/mariinka-1758376965.html

Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"

Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини" - РИА Новости, 11.11.2021

Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"

Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:12

2021-11-11T07:12

2021-11-11T07:12

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Для инсценировки истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения театр пригласил режиссера лауреата "Золотой Маски" Алексея Франдетти, который вместе со сценографом Вячеславом Окуневым, художником по костюмам Викторией Севрюковой, хореографом Ириной Кошуба представит новую версию оперы. Музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев.Франдетти проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея – и историей съемок культового фильма Феллини "8 ½"."Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - сказал Франдетти.В спектакле использованы цитаты из нескольких фильмов Феллини, таких как "8 ½", "Дорога", "Сладкая жизнь".Бенвенуто Челлини в новой постановке – кинорежиссер, похожий на Феллини: гений, который способен творить только в экстремальных для себя условиях. В титульной партии выступят тенора Мариинской труппы – Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа.Премьерные показы пройдут на Новой сцене "Мариинки" 10, 11 и 14 ноября.

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры, опера, театр