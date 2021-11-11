Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/mariinka-1758376965.html
Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"
Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини" - РИА Новости, 11.11.2021
Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"
Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:12
2021-11-11T07:12
культура
валерий гергиев
мариинский театр
новости культуры
опера
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397428_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b09f17f58f79aa60c6cd024404bb5197.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Для инсценировки истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения театр пригласил режиссера лауреата "Золотой Маски" Алексея Франдетти, который вместе со сценографом Вячеславом Окуневым, художником по костюмам Викторией Севрюковой, хореографом Ириной Кошуба представит новую версию оперы. Музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев.Франдетти проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея – и историей съемок культового фильма Феллини "8 ½"."Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - сказал Франдетти.В спектакле использованы цитаты из нескольких фильмов Феллини, таких как "8 ½", "Дорога", "Сладкая жизнь".Бенвенуто Челлини в новой постановке – кинорежиссер, похожий на Феллини: гений, который способен творить только в экстремальных для себя условиях. В титульной партии выступят тенора Мариинской труппы – Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа.Премьерные показы пройдут на Новой сцене "Мариинки" 10, 11 и 14 ноября.
https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e07c4cf62d6cb5ba9c9ba7f37b92c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры, опера, театр
07:12 11.11.2021
 
Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"

Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини" Берлиоза

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театраПремьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Для инсценировки истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения театр пригласил режиссера лауреата "Золотой Маски" Алексея Франдетти, который вместе со сценографом Вячеславом Окуневым, художником по костюмам Викторией Севрюковой, хореографом Ириной Кошуба представит новую версию оперы. Музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев.

"Постановка этой оперы должна стать событием, – считает Гергиев. - Готовим несколько составов, опера трудная, приближающаяся к "Троянцам" (опера Берлиоза, идет в репертуаре театра – Прим. ред.) или к нашим великим русским операм".

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театраАнастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев.
Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Анастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев.
Франдетти проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея – и историей съемок культового фильма Феллини "8 ½".
"Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - сказал Франдетти.
В спектакле использованы цитаты из нескольких фильмов Феллини, таких как "8 ½", "Дорога", "Сладкая жизнь".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Александр Михайлови Анастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини"

Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
1 из 4

Александр Михайлови Анастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти.

Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
2 из 4

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти.

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Сцена из оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев

Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
3 из 4

Сцена из оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театраПремьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
Премьера оперы Бенвенуто Челлини в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
4 из 4
Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
1 из 4

Александр Михайлови Анастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 4

Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти.

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
3 из 4

Сцена из оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев

© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
4 из 4
Премьера оперы "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев
© Фото : Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Бенвенуто Челлини в новой постановке – кинорежиссер, похожий на Феллини: гений, который способен творить только в экстремальных для себя условиях. В титульной партии выступят тенора Мариинской труппы – Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа.
Премьерные показы пройдут на Новой сцене "Мариинки" 10, 11 и 14 ноября.
Постановка Sun & Sea - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Культура
Лапенко по Шекспиру, Франдетти по Феллини. Театральные премьеры ноября
 
КультураВалерий ГергиевМариинский театрНовости культурыОпераТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
Лента новостейМолния
Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран