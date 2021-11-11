Мариинский театр представил первую премьеру сезона - "Бенвенуто Челлини"

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Для инсценировки истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения театр пригласил режиссера лауреата "Золотой Маски" Алексея Франдетти, который вместе со сценографом Вячеславом Окуневым, художником по костюмам Викторией Севрюковой, хореографом Ириной Кошуба представит новую версию оперы. Музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев.Франдетти проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея – и историей съемок культового фильма Феллини "8 ½"."Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - сказал Франдетти.В спектакле использованы цитаты из нескольких фильмов Феллини, таких как "8 ½", "Дорога", "Сладкая жизнь".Бенвенуто Челлини в новой постановке – кинорежиссер, похожий на Феллини: гений, который способен творить только в экстремальных для себя условиях. В титульной партии выступят тенора Мариинской труппы – Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа.Премьерные показы пройдут на Новой сцене "Мариинки" 10, 11 и 14 ноября.
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мариинский театр в среду представил первую премьеру сезона – новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Для инсценировки истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения театр пригласил режиссера лауреата "Золотой Маски" Алексея Франдетти, который вместе со сценографом Вячеславом Окуневым, художником по костюмам Викторией Севрюковой, хореографом Ириной Кошуба представит новую версию оперы. Музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев.
"Постановка этой оперы должна стать событием, – считает Гергиев. - Готовим несколько составов, опера трудная, приближающаяся к "Троянцам" (опера Берлиоза, идет в репертуаре театра – Прим. ред.) или к нашим великим русским операм".
Анастасия Калагина в опере "Бенвенуто Челлини" в Мариинском театре, постановка Алексея Франдетти, музыкальный руководитель Валерий Гергиев.
Франдетти проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея – и историей съемок культового фильма Феллини "8 ½".
"Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - сказал Франдетти.
В спектакле использованы цитаты из нескольких фильмов Феллини, таких как "8 ½", "Дорога", "Сладкая жизнь".
Бенвенуто Челлини в новой постановке – кинорежиссер, похожий на Феллини: гений, который способен творить только в экстремальных для себя условиях. В титульной партии выступят тенора Мариинской труппы – Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Михаил Векуа.
Премьерные показы пройдут на Новой сцене "Мариинки" 10, 11 и 14 ноября.
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