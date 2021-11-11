https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758560486.html

Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию

Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021

Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:34

2021-11-11T13:34

2021-11-11T13:34

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов.Президент Белоруссии в четверг проводит совещание с правительством по острым и актуальным вопросам."За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.По словам белорусского лидера, некоторые действия польских военных недопустимы."Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - подчеркнул Лукашенко.Также глава белорусского государства заявил, что польская сторона отметает любую мораль. "Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные – ред.) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки", - сказал Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/polsha-1758553361.html

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758516453.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T13:34 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии