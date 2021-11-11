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https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758560486.html
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:34
2021-11-11T13:34
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов.Президент Белоруссии в четверг проводит совещание с правительством по острым и актуальным вопросам."За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.По словам белорусского лидера, некоторые действия польских военных недопустимы."Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - подчеркнул Лукашенко.Также глава белорусского государства заявил, что польская сторона отметает любую мораль. "Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные – ред.) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки", - сказал Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/polsha-1758553361.html
https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758516453.html
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:34 11.11.2021
 
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию

Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть более тысячи мигрантов в Белоруссию

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiМигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов.
Президент Белоруссии в четверг проводит совещание с правительством по острым и актуальным вопросам.
"За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, некоторые действия польских военных недопустимы.
"Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - подчеркнул Лукашенко.
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:05
Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны
Также глава белорусского государства заявил, что польская сторона отметает любую мораль. "Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные – ред.) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки", - сказал Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 10:45
Белорусские медики помогли мальчику-беженцу на границе с Польшей
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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