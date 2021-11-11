Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть более тысячи мигрантов в Белоруссию
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики попытались вытолкнуть на белорусскую территорию больше тысячи мигрантов.
Президент Белоруссии в четверг проводит совещание с правительством по острым и актуальным вопросам.
"За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, некоторые действия польских военных недопустимы.
"Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - подчеркнул Лукашенко.
Также глава белорусского государства заявил, что польская сторона отметает любую мораль. "Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные – ред.) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки", - сказал Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.