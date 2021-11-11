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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211111/liberalizatsiya-1758545916.html
Глава КНР призвал страны АТЭС продвигать либерализацию в сфере торговли
Глава КНР призвал страны АТЭС продвигать либерализацию в сфере торговли - РИА Новости, 11.11.2021
Глава КНР призвал страны АТЭС продвигать либерализацию в сфере торговли
Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с важной речью на Деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:36
2021-11-11T12:36
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с важной речью на Деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время COVID-19 все еще свирепствует по всему миру, а путь к восстановлению мировой экономики остается трудным и извилистым. Он призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) взять на себя ответственность эпохи, занять лидирующую роль и упорно стремиться к достижению цели построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.Си Цзиньпин отметил, что АТР следует "продвигать либерализацию и упрощение процедур в сфере торговли и инвестиций, поддерживать стабильность и нормальное функционирование производственно-сбытовых цепочек, а также содействовать упорядоченному потоку ресурсов и средств, чтобы ускорить экономическое восстановление и достичь взаимосвязанного развития". Он призвал страны региона продвигаться вперед, ориентируясь на будущее, а также отказаться от применения практик дискриминации и изоляции в отношении других. Он также отметил, что АТР не может и не должен снова впасть в состояние конфронтации и раскола времен "холодной войны".Си Цзиньпин призвал экономики АТР содействовать "зеленой трансформации" в ходе экономического развития и добиваться большего развития за счет нее. Без развития невозможно накопить экономический потенциал, необходимый для достижения "зеленой трансформации". При этом пренебрежение благосостоянием народа приведет к потере социальной опоры для реализации "зеленой трансформации", заявил он.Си Цзиньпин призвал к созданию открытых, справедливых, равноправных, недискриминационных условий для научно-технического развития. По его словам, АТР должен ускорить научно-технические и институциональные инновации, содействовать коммерциализации результатов научно-технической деятельности и культивировать новые драйверы роста для того, чтобы инновации способствовали как экономическому развитию, так и "зеленой" трансформации.Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении многих лет экономическое развитие Китая было важной частью процесса сотрудничества в АТР. Китай достиг цели полного построения среднезажиточного общества в соответствии с графиком, исторически решил проблему абсолютной нищеты и начал новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства. Это создаст еще больше возможностей для АТР, заявил Си Цзиньпин.Китай будет неуклонно продвигать реформы и открытость, чтобы придать новый импульс экономическому развитию АТР, а также содействовать "зеленой трансформации" по всем направлениям и вносить свой вклад в строительство экологической цивилизации как в регионе, так и во всем мире, отметил Си Цзиньпин. Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свою лепту в экономическое развитие АТР, заявил он.Китай будет прилагать неустанные усилия, чтобы внести свой вклад в продвижение глобальной "зеленой трансформации", заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что действия Китая по сокращению выбросов углерода являются глубокой социально-экономической трансформацией. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что действия Китая по сокращению выбросов углерода потребуют колоссальных по размерам инвестиций, а также создадут огромные рыночные возможности и пространство для сотрудничества. "Мы приглашаем деловые круги Азиатско-Тихоокеанского региона принять в этом активное участие, чтобы создать будущее "зеленого развития" вместе", – отметил председатель КНР.Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил он. Китай будет придерживаться подлинного мультилатерализма, принимать активное участие в глобальном экономическом управлении и содействовать построению мировой экономики открытого типа, добавил Си Цзиньпин. Он далее заявил, что Китай также придаст импульс экономическому восстановлению и устойчивому развитию в АТР и будет стремиться к созданию глобального сообщества единой судьбы в области развития.
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китай, си цзиньпин
12:36 11.11.2021
 

Глава КНР призвал страны АТЭС продвигать либерализацию в сфере торговли

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил с важной речью на Деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время COVID-19 все еще свирепствует по всему миру, а путь к восстановлению мировой экономики остается трудным и извилистым. Он призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) взять на себя ответственность эпохи, занять лидирующую роль и упорно стремиться к достижению цели построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.
Си Цзиньпин отметил, что АТР следует "продвигать либерализацию и упрощение процедур в сфере торговли и инвестиций, поддерживать стабильность и нормальное функционирование производственно-сбытовых цепочек, а также содействовать упорядоченному потоку ресурсов и средств, чтобы ускорить экономическое восстановление и достичь взаимосвязанного развития". Он призвал страны региона продвигаться вперед, ориентируясь на будущее, а также отказаться от применения практик дискриминации и изоляции в отношении других. Он также отметил, что АТР не может и не должен снова впасть в состояние конфронтации и раскола времен "холодной войны".
Си Цзиньпин призвал экономики АТР содействовать "зеленой трансформации" в ходе экономического развития и добиваться большего развития за счет нее. Без развития невозможно накопить экономический потенциал, необходимый для достижения "зеленой трансформации". При этом пренебрежение благосостоянием народа приведет к потере социальной опоры для реализации "зеленой трансформации", заявил он.
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Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении многих лет экономическое развитие Китая было важной частью процесса сотрудничества в АТР. Китай достиг цели полного построения среднезажиточного общества в соответствии с графиком, исторически решил проблему абсолютной нищеты и начал новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства. Это создаст еще больше возможностей для АТР, заявил Си Цзиньпин.
Китай будет неуклонно продвигать реформы и открытость, чтобы придать новый импульс экономическому развитию АТР, а также содействовать "зеленой трансформации" по всем направлениям и вносить свой вклад в строительство экологической цивилизации как в регионе, так и во всем мире, отметил Си Цзиньпин. Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свою лепту в экономическое развитие АТР, заявил он.
Китай будет прилагать неустанные усилия, чтобы внести свой вклад в продвижение глобальной "зеленой трансформации", заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что действия Китая по сокращению выбросов углерода являются глубокой социально-экономической трансформацией. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что действия Китая по сокращению выбросов углерода потребуют колоссальных по размерам инвестиций, а также создадут огромные рыночные возможности и пространство для сотрудничества. "Мы приглашаем деловые круги Азиатско-Тихоокеанского региона принять в этом активное участие, чтобы создать будущее "зеленого развития" вместе", – отметил председатель КНР.
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Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил он. Китай будет придерживаться подлинного мультилатерализма, принимать активное участие в глобальном экономическом управлении и содействовать построению мировой экономики открытого типа, добавил Си Цзиньпин. Он далее заявил, что Китай также придаст импульс экономическому восстановлению и устойчивому развитию в АТР и будет стремиться к созданию глобального сообщества единой судьбы в области развития.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи Цзиньпин
 
 
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