https://ria.ru/20211111/lavrov-1758575554.html

Лавров прокомментировал сообщения о российских военных компаниях в Мали

Лавров прокомментировал сообщения о российских военных компаниях в Мали - РИА Новости, 11.11.2021

Лавров прокомментировал сообщения о российских военных компаниях в Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "высосанной из пальца" тему о российских частных охранных компаниях в Мали. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:39

2021-11-11T14:39

2021-11-11T15:08

в мире

мали

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758390017_0:47:2824:1636_1920x0_80_0_0_d65516a8898dcbbab960626bf848491b.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "высосанной из пальца" тему о российских частных охранных компаниях в Мали."Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу России, я так не считаю. Я считаю, что раскручивание этой темы вредит, даже не вредит, а подтверждает имидж и репутацию тех, кто этим занимается. А репутация формируется чувством собственного превосходства и вседозволенности, когда кому-то, кто называет себя устоявшимися, зрелыми демократиями, дозволено все в любом регионе мира, а всех остальных они считают партнёрами второго сорта. И считают себя вправе поучать всех остальных. Это неправильно. Это далеко от демократии", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.Он отметил, что рынок услуг, которые предоставляют частные военные компании, "давно был создан и освоен именно западными странами"."Среди лидеров рынка ЧВК - США, безусловно, там десятки тысяч человек в самых разных частях мира, Великобритания, а также Французская республика, у которой около дюжины частных военных компаний, оказывающие самые разные услуги в самых разных частях мира", - добавил министр.Власти России не имеют отношения к деятельности частных военных компаний, но если страны заключают с ними контракты, в этом нет ничего противозаконного, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается нервозности, которую уже не первый месяц проявляют французские и некоторые другие представители по поводу сообщений о планах правительства Мали обратиться за услугами к частной военной компании из Российской Федерации - о чем премьер-министр Мали публично говорил на сессии ГА ООН, - этот вопрос находится исключительно в компетенции законного правительства Мали", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.Говоря о феномене частных военных компаний, Лавров отметил, что "мы не имеем отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России, они самостоятельно заключают контракты"."Если эти контракты заключаются с законными правительствами суверенных государств, то не понимаю, что здесь можно усматривать негативного?", - добавил Лавров. В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://ria.ru/20211111/lavrov-1758576327.html

https://ria.ru/20211111/otsutstvie-1758581417.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, сергей лавров, россия