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Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым
Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым - РИА Новости, 11.11.2021
Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки президента Александра Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:20
2021-11-11T12:45
в мире
севастополь
республика крым
белоруссия
владимир путин
мид белоруссии
александр лукашенко
владимир макей
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки президента Александра Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными мероприятиями определятся лидеры двух стран."Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состоятся поездка Лукашенко в Крым.Ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. "Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал белорусский лидер.В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/krym-1758462736.html
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в мире, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей , россия
12:20 11.11.2021 (обновлено: 12:45 11.11.2021)
 
Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым

Макей: Путин и Лукашенко определятся с возможными сроками поездки в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки президента Александра Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными мероприятиями определятся лидеры двух стран.
"Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состоятся поездка Лукашенко в Крым.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 19:22
Киев пригрозил Минску непоправимыми последствиями в случае признания Крыма
Ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. "Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал белорусский лидер.
В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
В миреСевастопольРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир МакейРоссия
 
 
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