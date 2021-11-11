https://ria.ru/20211111/krym-1758541926.html

Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым

Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым - РИА Новости, 11.11.2021

Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки президента Александра Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:20

2021-11-11T12:20

2021-11-11T12:45

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владимир макей

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки президента Александра Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными мероприятиями определятся лидеры двух стран."Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состоятся поездка Лукашенко в Крым.Ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. "Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал белорусский лидер.В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211110/krym-1758462736.html

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей , россия