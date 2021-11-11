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Британия и Канада обвинили Белоруссию в провокации кризиса на границе
Британия и Канада обвинили Белоруссию в провокации кризиса на границе - РИА Новости, 11.11.2021
Британия и Канада обвинили Белоруссию в провокации кризиса на границе
Эскалация ситуации на границе Белоруссии и Польши – очередное действие белорусских властей по созданию миграционного кризиса в Европе, говорится в совместном... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:13
2021-11-11T18:13
2021-11-11T18:39
в мире
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александр лукашенко
мигранты
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Эскалация ситуации на границе Белоруссии и Польши – очередное действие белорусских властей по созданию миграционного кризиса в Европе, говорится в совместном заявлении Канады и Великобритании."Мы глубоко обеспокоены продолжающимся содействием белорусского режима въезду и выезду мигрантов с ее территории, а также серьезной эскалацией на границе Белоруссии с Польшей. Это последнее из серии отвратительных действий режима Лукашенко по провокации миграционного кризиса в попытке подорвать ситуацию в Польше и в других странах региона", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании.Британия и Канада заявили, что ситуация на границе с Польшей стала еще одним свидетельством игнорированиями белорусскими властями международных норм.Лондон и Оттава назвали "глубоко циничной уловкой" использование уязвимых людей для давления на своих соседей, что, по их мнению, никак не поможет решению внутреннего политического кризиса в Белоруссии.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T18:13
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в мире, белоруссия, великобритания, польша, европа, канада, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:13 11.11.2021 (обновлено: 18:39 11.11.2021)
Британия и Канада обвинили Белоруссию в провокации кризиса на границе
Британия и Канада обвинили Белоруссию в провокации миграционного кризиса на границе