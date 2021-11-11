https://ria.ru/20211111/krizis-1758526029.html

Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД

Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД - РИА Новости, 11.11.2021

Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД

Кризис в отношениях РФ и США не прекращается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021

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политика

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сергей рябков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кризис в отношениях РФ и США не прекращается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Кризис не прекращается. Серия контактов, которая прошла в последнее время, сама по себе позитивна как факт, но по сути дела мы имеем единичные направления, где диалог с США продуктивен", - сообщил Рябков журналистам.По его словам, в остальном сохраняется большая разница в подходах Москвы и Вашингтона "к десяткам и десяткам" вопросов как двустороннего свойства, так и международного характера.

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2021

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политика, сша, сергей рябков, россия