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Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД
Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД - РИА Новости, 11.11.2021
Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД
Кризис в отношениях РФ и США не прекращается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:27
2021-11-11T11:27
2021-11-11T11:30
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кризис в отношениях РФ и США не прекращается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Кризис не прекращается. Серия контактов, которая прошла в последнее время, сама по себе позитивна как факт, но по сути дела мы имеем единичные направления, где диалог с США продуктивен", - сообщил Рябков журналистам.По его словам, в остальном сохраняется большая разница в подходах Москвы и Вашингтона "к десяткам и десяткам" вопросов как двустороннего свойства, так и международного характера.
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политика, сша, сергей рябков, россия
11:27 11.11.2021 (обновлено: 11:30 11.11.2021)
Кризис в отношениях России и США не прекращается, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: кризис в отношениях России и США не прекращается