Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html
На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества
На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества - РИА Новости, 11.11.2021
На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества
Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований, проводимых на российском сегменте... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:10
2021-11-11T10:10
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований, проводимых на российском сегменте Международной космической станции (МКС), стало известно из доклада специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации."В долгосрочную программу научных экспериментов на российском сегменте МКС включен космический эксперимент "Пеликан" – "Исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами", - сообщается в докладе.Цель эксперимента состоит в отработке технологии беспроводной передачи электрической энергии для космических применений в натурных условиях. Для его проведения на внешней поверхности одного из модулей российского сегмента МКС будет размещена передающая аппаратура, а на транспортном грузовом корабле "Прогресс" будет установлен приемник.Дистанционную передачу электроэнергии сначала протестируют на дальности один километр с постепенным увеличением мощности, а затем на дистанциях до пяти километров. Проведение подобного космического эксперимента произойдет впервые, при этом предполагается создание элементов технологии и прототипа системы, которые могли бы использоваться для различных практических применений.Автор доклада считает, что подобные технологии могут найти применение для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС, и других космических аппаратов. Кроме того, возможна передача энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций, и энергоснабжение луноходов с окололунной орбиты.Ранее сообщалось, что в 2016 году корпорация провела эксперимент, в ходе которого с одной крыши здания на своей территории передала лазерным лучом энергию на смартфон, установленный на крыше другого здания. В корпорации ещё тогда сообщалось о планах провести соответствующие испытания в космосе: планировалось передать с МКС электроэнергию на космический грузовик "Прогресс", который будет находиться на расстоянии 1-2 километра.
https://ria.ru/20211111/kosmos-1758506753.html
https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_254:0:2530:1707_1920x0_80_0_0_b1130f1a06d0e5857848cdbd22f04c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
10:10 11.11.2021
 
На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества

На МКС проведут первый в мире эксперимент по беспроводной передаче электричества в космосе

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований, проводимых на российском сегменте Международной космической станции (МКС), стало известно из доклада специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации.
"В долгосрочную программу научных экспериментов на российском сегменте МКС включен космический эксперимент "Пеликан" – "Исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами", - сообщается в докладе.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
09:53
На борту МКС предлагают поставить систему слежения за метеорами
Цель эксперимента состоит в отработке технологии беспроводной передачи электрической энергии для космических применений в натурных условиях. Для его проведения на внешней поверхности одного из модулей российского сегмента МКС будет размещена передающая аппаратура, а на транспортном грузовом корабле "Прогресс" будет установлен приемник.
Дистанционную передачу электроэнергии сначала протестируют на дальности один километр с постепенным увеличением мощности, а затем на дистанциях до пяти километров. Проведение подобного космического эксперимента произойдет впервые, при этом предполагается создание элементов технологии и прототипа системы, которые могли бы использоваться для различных практических применений.
Автор доклада считает, что подобные технологии могут найти применение для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС, и других космических аппаратов. Кроме того, возможна передача энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций, и энергоснабжение луноходов с окололунной орбиты.
Ранее сообщалось, что в 2016 году корпорация провела эксперимент, в ходе которого с одной крыши здания на своей территории передала лазерным лучом энергию на смартфон, установленный на крыше другого здания. В корпорации ещё тогда сообщалось о планах провести соответствующие испытания в космосе: планировалось передать с МКС электроэнергию на космический грузовик "Прогресс", который будет находиться на расстоянии 1-2 километра.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 12:09
В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
 
НаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet