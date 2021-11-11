https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html

На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества

На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества - РИА Новости, 11.11.2021

На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества

Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований, проводимых на российском сегменте... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T10:10

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований, проводимых на российском сегменте Международной космической станции (МКС), стало известно из доклада специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), представленного на XXII Научно-технической конференции корпорации."В долгосрочную программу научных экспериментов на российском сегменте МКС включен космический эксперимент "Пеликан" – "Исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами", - сообщается в докладе.Цель эксперимента состоит в отработке технологии беспроводной передачи электрической энергии для космических применений в натурных условиях. Для его проведения на внешней поверхности одного из модулей российского сегмента МКС будет размещена передающая аппаратура, а на транспортном грузовом корабле "Прогресс" будет установлен приемник.Дистанционную передачу электроэнергии сначала протестируют на дальности один километр с постепенным увеличением мощности, а затем на дистанциях до пяти километров. Проведение подобного космического эксперимента произойдет впервые, при этом предполагается создание элементов технологии и прототипа системы, которые могли бы использоваться для различных практических применений.Автор доклада считает, что подобные технологии могут найти применение для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС, и других космических аппаратов. Кроме того, возможна передача энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций, и энергоснабжение луноходов с окололунной орбиты.Ранее сообщалось, что в 2016 году корпорация провела эксперимент, в ходе которого с одной крыши здания на своей территории передала лазерным лучом энергию на смартфон, установленный на крыше другого здания. В корпорации ещё тогда сообщалось о планах провести соответствующие испытания в космосе: планировалось передать с МКС электроэнергию на космический грузовик "Прогресс", который будет находиться на расстоянии 1-2 километра.

https://ria.ru/20211111/kosmos-1758506753.html

https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля