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https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758658406.html
В Воронежской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом
В Воронежской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом - РИА Новости, 11.11.2021
В Воронежской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Власти Воронежской области заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:08
2021-11-11T22:08
распространение коронавируса
общество
воронежская область
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с коронавирусной инфекцией.В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября.По решению оперативного штаба с 8 ноября возобновлена работа промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, работа спортивных объектов и проведение соревнований без зрителей, открываются салоны красоты и парикмахерские. Также с понедельника вернулись за парты школьники и возобновили работу в штатном режиме детские сады.В четверг, 11 ноября, в правительстве состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом."Ситуация по заболеваемости в регионе стабилизировалась. После двухнедельных выходных дней уровень заболеваемости снизился. Однако показания ежедневной заболеваемости остаются выше среднероссийских. Кроме того, каникулы позволили на 34% снизить заболеваемость среди детей. За последнюю неделю на 28% увеличилось количество заболевших среди лиц старше 65 лет", - говорится в сообщении облправительства.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html
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общество, воронежская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:08 11.11.2021
 
В Воронежской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Воронежской области после нерабочих дней стабилизировалась ситуация с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Воронеже
Золотая осень в Воронеже - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с коронавирусной инфекцией.
В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября.
По решению оперативного штаба с 8 ноября возобновлена работа промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, работа спортивных объектов и проведение соревнований без зрителей, открываются салоны красоты и парикмахерские. Также с понедельника вернулись за парты школьники и возобновили работу в штатном режиме детские сады.
В четверг, 11 ноября, в правительстве состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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"Ситуация по заболеваемости в регионе стабилизировалась. После двухнедельных выходных дней уровень заболеваемости снизился. Однако показания ежедневной заболеваемости остаются выше среднероссийских. Кроме того, каникулы позволили на 34% снизить заболеваемость среди детей. За последнюю неделю на 28% увеличилось количество заболевших среди лиц старше 65 лет", - говорится в сообщении облправительства.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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