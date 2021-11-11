https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758607520.html
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть - РИА Новости, 11.11.2021
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть
Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:57
2021-11-11T16:57
2021-11-11T17:38
общество
липецкая область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация."В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить – до 3 тысяч мест", - говорится в сообщении.Власти региона, ссылаясь на медиков, сообщают, что снизить число госпитализаций "удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом"."Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений", - отмечают областные власти.В среду в регион поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов. Всего их в области сейчас больше 60 тысяч штук.Глава региона считает, что свою роль сыграли и дополнительные меры, принятые властями в целях недопущения распространения вируса на территории региона. С 25 октября этого года в области действует система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных и спортивных центров, организаций общепита, гостиниц, салонов красоты, а также массовых мероприятий.
https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef9f05958b1d4171cf1f3a7e7ad9d940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:57 11.11.2021 (обновлено: 17:38 11.11.2021)
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть после нерабочих дней
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости.
Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области
снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация.
"В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить – до 3 тысяч мест", - говорится в сообщении.
Власти региона, ссылаясь на медиков, сообщают, что снизить число госпитализаций "удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом".
"Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений", - отмечают областные власти.
В среду в регион поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов. Всего их в области сейчас больше 60 тысяч штук.
"Наша практика по внедрению экспресс-тестирования получила хорошую оценку Минздрава России. Мы действительно видим положительный результат – многим людям удалось избежать осложнений, не запустить болезнь. В нынешней эпидситуации это крайне важно", - прокомментировал губернатор Липецкой оласти Игорь Артамонов.
Глава региона считает, что свою роль сыграли и дополнительные меры, принятые властями в целях недопущения распространения вируса на территории региона. С 25 октября этого года в области действует система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных и спортивных центров, организаций общепита, гостиниц, салонов красоты, а также массовых мероприятий.