https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758607520.html

Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть

Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть - РИА Новости, 11.11.2021

Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть

Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:57

2021-11-11T16:57

2021-11-11T17:38

общество

липецкая область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg

ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация."В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить – до 3 тысяч мест", - говорится в сообщении.Власти региона, ссылаясь на медиков, сообщают, что снизить число госпитализаций "удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом"."Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений", - отмечают областные власти.В среду в регион поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов. Всего их в области сейчас больше 60 тысяч штук.Глава региона считает, что свою роль сыграли и дополнительные меры, принятые властями в целях недопущения распространения вируса на территории региона. С 25 октября этого года в области действует система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных и спортивных центров, организаций общепита, гостиниц, салонов красоты, а также массовых мероприятий.

https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецкая область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии