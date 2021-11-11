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Липецкая область
https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758607520.html
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть - РИА Новости, 11.11.2021
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть
Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:57
2021-11-11T17:38
общество
липецкая область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
липецкая область
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ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация."В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить – до 3 тысяч мест", - говорится в сообщении.Власти региона, ссылаясь на медиков, сообщают, что снизить число госпитализаций "удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом"."Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений", - отмечают областные власти.В среду в регион поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов. Всего их в области сейчас больше 60 тысяч штук.Глава региона считает, что свою роль сыграли и дополнительные меры, принятые властями в целях недопущения распространения вируса на территории региона. С 25 октября этого года в области действует система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных и спортивных центров, организаций общепита, гостиниц, салонов красоты, а также массовых мероприятий.
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общество, липецкая область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:57 11.11.2021 (обновлено: 17:38 11.11.2021)
 
Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть

Госпитализация больных COVID-19 в Липецкой области снизилась на треть после нерабочих дней

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Липецкой области снизилась на треть после нерабочей недели, сообщает обладминистрация.
"В течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд освободился на 25%, и его даже решили сократить – до 3 тысяч мест", - говорится в сообщении.
Власти региона, ссылаясь на медиков, сообщают, что снизить число госпитализаций "удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, в том числе и экспресс-методом".
"Оперативная диагностика позволила начинать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избегать тяжелых осложнений", - отмечают областные власти.
В среду в регион поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов. Всего их в области сейчас больше 60 тысяч штук.
"Наша практика по внедрению экспресс-тестирования получила хорошую оценку Минздрава России. Мы действительно видим положительный результат – многим людям удалось избежать осложнений, не запустить болезнь. В нынешней эпидситуации это крайне важно", - прокомментировал губернатор Липецкой оласти Игорь Артамонов.
Глава региона считает, что свою роль сыграли и дополнительные меры, принятые властями в целях недопущения распространения вируса на территории региона. С 25 октября этого года в области действует система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных и спортивных центров, организаций общепита, гостиниц, салонов красоты, а также массовых мероприятий.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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