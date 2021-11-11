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В Смоленской области изменили правила работы общепита
В Смоленской области изменили правила работы общепита - РИА Новости, 11.11.2021
В Смоленской области изменили правила работы общепита
Жители Смоленской области смогут посещать предприятия общественного питания теперь только со справкой о вакцинации от коронавирусной инфекции, справкой о... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:42
2021-11-11T16:42
распространение коронавируса
общество
смоленская область
алексей островский
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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БРЯНСК, 11 ноя – РИА Новости. Жители Смоленской области смогут посещать предприятия общественного питания теперь только со справкой о вакцинации от коронавирусной инфекции, справкой о перенесенном заболевании либо при наличии медотвода и ПЦР-теста, сообщает региональный оперативный штаб.Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой продлил до 10 ноября режим нерабочих дней в регионе."Указом не продлевается период нерабочих дней на территории региона. Внесены изменения в работу организаций общественного питания. Независимо от количества посадочных мест, на них распространяется требование оказывать услуги гражданам только при предъявлении одного из ниже перечисленных документов", - говорится в сообщении.Уточняется, что для посещения предприятий общепита необходим сертификат о вакцинации против COVID-19 либо справка о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто переболел не более 6 месяцев назад. Попасть в кафе, столовые и другие предприятия общественного питания можно также с ПЦР-тестом, действительным в течение трех дней, либо со справкой, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Вместе с этими документами граждане по-прежнему обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность.Еще одно изменение касается граждан в возрасте 60 лет и старше, их участие в массовых мероприятиях теперь возможно в случае, если они прошли курс вакцинации и имеют подтверждающие документы. Привлекать к очному выполнению должностных обязанностей лиц в возрасте 60 лет и старше можно только в случае, если они прошли курс вакцинации. Это требование не распространяется на предприятия непрерывного цикла, медучреждения, аптеки и ряд организаций. Невакцинированным гражданам в возрасте 60 лет и старше необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения медицинской организации.Отмечается также, что в отделениях МФЦ не будут оказываться государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.
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общество, смоленская область, алексей островский, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:42 11.11.2021
 
В Смоленской области изменили правила работы общепита

Жители Смоленской области смогут посещать общепит со справкой о вакцинации или ПЦР-тестом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЯНСК, 11 ноя – РИА Новости. Жители Смоленской области смогут посещать предприятия общественного питания теперь только со справкой о вакцинации от коронавирусной инфекции, справкой о перенесенном заболевании либо при наличии медотвода и ПЦР-теста, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой продлил до 10 ноября режим нерабочих дней в регионе.
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"Указом не продлевается период нерабочих дней на территории региона. Внесены изменения в работу организаций общественного питания. Независимо от количества посадочных мест, на них распространяется требование оказывать услуги гражданам только при предъявлении одного из ниже перечисленных документов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для посещения предприятий общепита необходим сертификат о вакцинации против COVID-19 либо справка о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто переболел не более 6 месяцев назад. Попасть в кафе, столовые и другие предприятия общественного питания можно также с ПЦР-тестом, действительным в течение трех дней, либо со справкой, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Вместе с этими документами граждане по-прежнему обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность.
Еще одно изменение касается граждан в возрасте 60 лет и старше, их участие в массовых мероприятиях теперь возможно в случае, если они прошли курс вакцинации и имеют подтверждающие документы. Привлекать к очному выполнению должностных обязанностей лиц в возрасте 60 лет и старше можно только в случае, если они прошли курс вакцинации. Это требование не распространяется на предприятия непрерывного цикла, медучреждения, аптеки и ряд организаций. Невакцинированным гражданам в возрасте 60 лет и старше необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения медицинской организации.
Отмечается также, что в отделениях МФЦ не будут оказываться государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.
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