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"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов
"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021
"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов
Российская авиакомпания "ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов о вакцинации от ковида, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:58
2021-11-11T15:58
2021-11-11T17:12
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов о вакцинации от ковида, сообщила РИА Новости представитель компании.Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином."ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание", - сказала представитель.
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15:58 11.11.2021 (обновлено: 17:12 11.11.2021)
"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов
"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов о вакцинации от COVID-19