https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758595208.html

"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов

"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021

"ЮТэйр" прорабатывает сценарии и форматы контроля QR-кодов

Российская авиакомпания "ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов о вакцинации от ковида, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:58

2021-11-11T15:58

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов о вакцинации от ковида, сообщила РИА Новости представитель компании.Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином."ЮТэйр" прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание", - сказала представитель.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/kod-1758592241.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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