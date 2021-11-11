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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:46
2021-11-11T11:46
2021-11-11T11:46
распространение коронавируса
общество
республика тыва
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,13%, 2. Камчатский край - 0,22%, 3. Республика Тыва - 0,25%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии — 0,13%