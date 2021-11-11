https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758530291.html
В России выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.11.2021
В России выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40,7 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
2021-11-11T12:50
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40,7 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3494 (8,6%) без клинических проявлений", — сообщили там. Выздоровели 33 156 человек. Последний раз более 40 тысяч заболевших зарегистрировали 6 ноября, когда показатель достиг максимума с начала пандемии и оставил 41,3 тысячи. Всего коронавирусом заразились 8 952 472 россиянина, вылечились 7 687 317.Лидерами по числу случаев COVID-19 стали Москва — 6240, Санкт-Петербург — 3230, Московская область — 2617, Самарская область — 1791 и Крым — 819. Меньше всего заболевших на Чукотке — 19, в Ненецком автономном округе — 20, Магаданской области — 39, Калмыкии — 43 и Еврейской автономной области — 46. Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 250,7 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 11.11.2021 (обновлено: 12:50 11.11.2021)
В России выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19
в России
за сутки выросло на 40,7 тысячи, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3494 (8,6%) без клинических проявлений", — сообщили там. Выздоровели 33 156 человек.
Последний раз более 40 тысяч заболевших зарегистрировали 6 ноября, когда показатель достиг максимума с начала пандемии и оставил 41,3 тысячи.
Всего коронавирусом заразились 8 952 472 россиянина, вылечились 7 687 317.
Лидерами по числу случаев COVID-19 стали Москва — 6240, Санкт-Петербург — 3230, Московская область — 2617, Самарская область — 1791 и Крым — 819.
Меньше всего заболевших на Чукотке — 19, в Ненецком автономном округе — 20, Магаданской области — 39, Калмыкии — 43 и Еврейской автономной области — 46.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 250,7 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.