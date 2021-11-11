https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758495834.html
Мэр Новосибирска заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19
Мэр Новосибирска заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Мэр Новосибирска заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который в минувшие выходные приступил к работе после коронавируса, заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19, а... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:54
2021-11-11T07:54
2021-11-11T07:54
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который в минувшие выходные приступил к работе после коронавируса, заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19, а если бы он сам не привился "все было бы гораздо хуже".Локоть сообщил о том, что госпитализирован с коронавирусом в больницу, 23 октября в своем Instagram. Ранее он вакцинировался от коронавируса. Мэр вышел из больницы 6 ноября.Он поблагодарил врачей, которые помогли ему "выпутаться из этой ситуации", а также всех, кто его поддерживал во время лечения."Самое главное достояние человека - его здоровье, жизнь. Всем желаю здоровья, избежать этого опыта. Вердикт в отношении меня был такой: "если бы не было прививки, все было бы гораздо хуже", - сказал градоначальник.
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
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общество, новосибирск, анатолий локоть, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мэр Новосибирска заявил, что никому не пожелал бы переболеть COVID-19
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: никому не пожелал бы переболеть коронавирусом