https://ria.ru/20211111/konflikt-1758533418.html
Глава МИД Белоруссии объяснил раздувание ЕС конфликта на польской границе
Глава МИД Белоруссии объяснил раздувание ЕС конфликта на польской границе - РИА Новости, 11.11.2021
Глава МИД Белоруссии объяснил раздувание ЕС конфликта на польской границе
Запад, раздувая миграционный конфликт на польско-белорусской границе, пытается наказать Россию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:52
2021-11-11T11:52
2021-11-11T12:18
в мире
белоруссия
мид белоруссии
евросоюз
владимир макей
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Запад, раздувая миграционный конфликт на польско-белорусской границе, пытается наказать Россию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Дипломат считает, что кризис сложился из-за действий европейских властей. По его словам, "искать здесь черную кошку в черной комнате — занятие абсолютно бесполезное"."Это просто попытки оправдать свою, скажем, деструктивную, конфронтационную политику по отношению к России, потому что если брать по-крупному, в геополитическом контексте, то все действия, которые сейчас так называемый коллективный Запад предпринимает по отношению к Белоруссии, направлены с дальним прицелом именно на Россию", — сказал собеседник агентства.Макей подчеркнул, что это его личное мнение, которое тем не менее "имеет под собой достаточно веские основания".В начале недели Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении беженцев у границы с Польшей — более двух тысяч человек, в основном курды, разбили стихийный лагерь и предприняли несколько попыток прорыва через заграждения. Это пресекли польские силовики. Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Вдобавок белорусские пограничники не раз заявляли, что мигрантов в страну выдворяют насильственно.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758526624.html
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РИА Новости
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T11:52
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, евросоюз, владимир макей , россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:52 11.11.2021 (обновлено: 12:18 11.11.2021)
Глава МИД Белоруссии объяснил раздувание ЕС конфликта на польской границе
Глава МИД Белоруссии Макей назвал цель раздувания Евросоюзом конфликта на польской границе