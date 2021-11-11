https://ria.ru/20211111/kody-1758586995.html

Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте

Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте

Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:25

2021-11-11T15:25

2021-11-11T15:25

распространение коронавируса

госдума рф

рудн

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей вознесенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата тестированием, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах и добавил, что об их внесении в Госдуму сообщит дополнительно."Если QR-коды заставят людей вакцинироваться, то охват вакцинацией у нас будет увеличиваться. Примеры других стран, где охват вакцинацией 80% и даже 90%, мы видим, что там нету такого значимого подъема, как у нас", - сказал Вознесенский.Он также обратил внимание, что все вакциноуправляемые инфекции (полиомиелит, дифтерия, краснуха, корь) благодаря охвату вакцинацией более 95% детей практически не встречаются в повседневной жизни."Поэтому вот, если экстраполировать все это на ситуацию с коронавирусной инфекцией, на мой взгляд, да, это будет снижать заболеваемость", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20211111/qr-1758578890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, рудн, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, qr-код