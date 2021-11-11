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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/kody-1758586995.html
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:25
распространение коронавируса
госдума рф
рудн
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей вознесенский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата тестированием, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах и добавил, что об их внесении в Госдуму сообщит дополнительно."Если QR-коды заставят людей вакцинироваться, то охват вакцинацией у нас будет увеличиваться. Примеры других стран, где охват вакцинацией 80% и даже 90%, мы видим, что там нету такого значимого подъема, как у нас", - сказал Вознесенский.Он также обратил внимание, что все вакциноуправляемые инфекции (полиомиелит, дифтерия, краснуха, корь) благодаря охвату вакцинацией более 95% детей практически не встречаются в повседневной жизни."Поэтому вот, если экстраполировать все это на ситуацию с коронавирусной инфекцией, на мой взгляд, да, это будет снижать заболеваемость", - добавил эксперт.
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госдума рф, рудн, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, qr-код
15:25 11.11.2021
 
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте

Доцент РУДН Вознесенский поддержал введение QR-кодов в транспорте для борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата тестированием, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах и добавил, что об их внесении в Госдуму сообщит дополнительно.
"Если QR-коды заставят людей вакцинироваться, то охват вакцинацией у нас будет увеличиваться. Примеры других стран, где охват вакцинацией 80% и даже 90%, мы видим, что там нету такого значимого подъема, как у нас", - сказал Вознесенский.
Он также обратил внимание, что все вакциноуправляемые инфекции (полиомиелит, дифтерия, краснуха, корь) благодаря охвату вакцинацией более 95% детей практически не встречаются в повседневной жизни.
"Поэтому вот, если экстраполировать все это на ситуацию с коронавирусной инфекцией, на мой взгляд, да, это будет снижать заболеваемость", - добавил эксперт.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:52Распространение коронавируса
"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
 
Распространение коронавирусаГосдума РФРУДНЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей ВознесенскийQR-код
 
 
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