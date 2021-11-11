https://ria.ru/20211111/kody-1758586995.html
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:25
распространение коронавируса
госдума рф
рудн
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей вознесенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата тестированием, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах и добавил, что об их внесении в Госдуму сообщит дополнительно."Если QR-коды заставят людей вакцинироваться, то охват вакцинацией у нас будет увеличиваться. Примеры других стран, где охват вакцинацией 80% и даже 90%, мы видим, что там нету такого значимого подъема, как у нас", - сказал Вознесенский.Он также обратил внимание, что все вакциноуправляемые инфекции (полиомиелит, дифтерия, краснуха, корь) благодаря охвату вакцинацией более 95% детей практически не встречаются в повседневной жизни."Поэтому вот, если экстраполировать все это на ситуацию с коронавирусной инфекцией, на мой взгляд, да, это будет снижать заболеваемость", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20211111/qr-1758578890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, рудн, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, qr-код
Эксперт поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Доцент РУДН Вознесенский поддержал введение QR-кодов в транспорте для борьбы с COVID-19
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Возможное введение QR-кодов
на транспорте, в кафе и магазинах может привести к снижению заболеваемости коронавирусом в стране при увеличении охвата тестированием, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах и добавил, что об их внесении в Госдуму
сообщит дополнительно.
"Если QR-коды заставят людей вакцинироваться, то охват вакцинацией у нас будет увеличиваться. Примеры других стран, где охват вакцинацией 80% и даже 90%, мы видим, что там нету такого значимого подъема, как у нас", - сказал Вознесенский.
Он также обратил внимание, что все вакциноуправляемые инфекции (полиомиелит, дифтерия, краснуха, корь) благодаря охвату вакцинацией более 95% детей практически не встречаются в повседневной жизни.
"Поэтому вот, если экстраполировать все это на ситуацию с коронавирусной инфекцией, на мой взгляд, да, это будет снижать заболеваемость", - добавил эксперт.