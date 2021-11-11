https://ria.ru/20211111/khudkostyum-1758148130.html

От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?

От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм? - РИА Новости, 11.11.2021

От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?

Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое "дубль" костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в "Бегущем по лезвию", фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире?

2021-11-11T12:00

2021-11-11T12:00

2021-11-11T12:04

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От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм? Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое «дубль» костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в «Бегущем по лезвию», фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире? audio/mpeg

От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм? Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое «дубль» костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в «Бегущем по лезвию», фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире? audio/mpeg

Костюмы из культовых фильмов становятся предметами искусства и навсегда ассоциируются с персонажами. Причем многие из них необязательно сшиты на заказ и стоили до съемок огромные деньги: иногда художники по костюмам находят одежду для своих героев на рынках и в секонд-хендах. О том, как создается внешний образ киноперсонажа, чем костюм в фильме отличается от костюма в рекламе и почему актеры могут не соглашаться со стилем своего героя, рассказала Анна Баштовая — историк кинокостюма и художник по костюму.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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