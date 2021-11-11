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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20211111/khudkostyum-1758148130.html
От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?
От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм? - РИА Новости, 11.11.2021
От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?
Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое "дубль" костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в "Бегущем по лезвию", фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире?
2021-11-11T12:00
2021-11-11T12:04
яснопонятно
искусство
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кино
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стиль
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От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?
Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое «дубль» костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в «Бегущем по лезвию», фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире?
audio/mpeg
От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?
Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое «дубль» костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в «Бегущем по лезвию», фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире?
audio/mpeg
Костюмы из культовых фильмов становятся предметами искусства и навсегда ассоциируются с персонажами. Причем многие из них необязательно сшиты на заказ и стоили до съемок огромные деньги: иногда художники по костюмам находят одежду для своих героев на рынках и в секонд-хендах. О том, как создается внешний образ киноперсонажа, чем костюм в фильме отличается от костюма в рекламе и почему актеры могут не соглашаться со стилем своего героя, рассказала Анна Баштовая — историк кинокостюма и художник по костюму.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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искусство, мода, одежда, кино, подкаст, аудио, стиль, стиль жизни, общество
12:00 11.11.2021 (обновлено: 12:04 11.11.2021)
 

От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?

ЯсноПонятно
От куртки из секонда до лука за миллион долларов. Как создают кинокостюм?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему плащ Нео никогда не был кожаным? Что такое "дубль" костюма на съемках? Как появился лук Тайлера Дердена и почему Финчер поначалу был с ним не согласен? Как в "Бегущем по лезвию", фильме о будущем, появилось ретро? Куда девают костюмы после съемок фильма? И сколько стоит самый дорогой кинокостюм в мире?
Костюмы из культовых фильмов становятся предметами искусства и навсегда ассоциируются с персонажами. Причем многие из них необязательно сшиты на заказ и стоили до съемок огромные деньги: иногда художники по костюмам находят одежду для своих героев на рынках и в секонд-хендах. О том, как создается внешний образ киноперсонажа, чем костюм в фильме отличается от костюма в рекламе и почему актеры могут не соглашаться со стилем своего героя, рассказала Анна Баштовая — историк кинокостюма и художник по костюму.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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