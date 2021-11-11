https://ria.ru/20211111/katastrofa-1758641194.html

Крупнейший мегаполис скоро окажется под водой. Названа дата катастрофы

Один из крупнейших мегаполисов скоро уйдет под воду - РИА Новости, 11.11.2021

Крупнейший мегаполис скоро окажется под водой. Названа дата катастрофы

Столица Индонезии и ее крупнейший мегаполис Джакарта может уйти под воду уже к 2050 году. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:24

2021-11-11T19:24

2021-11-11T21:28

в мире

индонезия

джакарта

джо байден

глобальное потепление

земля

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Столица Индонезии и ее крупнейший мегаполис Джакарта может уйти под воду уже к 2050 году. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство исследований и инноваций.По мнению специалистов, если не принять необходимых мер для снижения последствий глобального потепления, как минимум 25% города затопит к середине века.Увеличение температуры приводит к таянию трех ледниковых регионов планеты: Антарктики, Гренландии и Гималаев. Это постепенно повышает уровень Мирового океана и подвергает опасности прибрежные районы Земли. Сильные циклоны и приливы, вызванные изменением климата, а также проливные дожди усугубляют ситуацию.Последние исследования Богорского сельскохозяйственного университета (IPB University) показали, что в 2019-2020 годах разные части Джакарты подвергались риску затопления на 1,8-10,7 сантиметра. Одна из причин подобного явления — массовое использование грунтовых вод жителями города. Это создает пустые пространства под столицей страны и провоцирует просадку почвы. Одновременно с этим уровень Мирового океана растет: сейчас он выше на 13-20 сантиметров, чем в 1900 году.В статье упоминается, что даже президент США Джо Байден в июле посоветовал Индонезии перенести столицу в другое место в течение десяти лет, поскольку Джакарту может затопить из-за изменения климата.Ученые неоднократно указывали на необходимость смягчения глобального потепления на Земле. Для этого более 190 стран подписали Парижское соглашение, которое предусматривает сдерживание температуры на планете в пределах полутора-двух градусов. Согласно этому плану, государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

индонезия

джакарта

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в мире, индонезия, джакарта, джо байден, глобальное потепление, земля