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Крупнейший мегаполис скоро окажется под водой. Названа дата катастрофы
Один из крупнейших мегаполисов скоро уйдет под воду - РИА Новости, 11.11.2021
Крупнейший мегаполис скоро окажется под водой. Названа дата катастрофы
Столица Индонезии и ее крупнейший мегаполис Джакарта может уйти под воду уже к 2050 году. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:24
2021-11-11T21:28
в мире
индонезия
джакарта
джо байден
глобальное потепление
земля
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Столица Индонезии и ее крупнейший мегаполис Джакарта может уйти под воду уже к 2050 году. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство исследований и инноваций.По мнению специалистов, если не принять необходимых мер для снижения последствий глобального потепления, как минимум 25% города затопит к середине века.Увеличение температуры приводит к таянию трех ледниковых регионов планеты: Антарктики, Гренландии и Гималаев. Это постепенно повышает уровень Мирового океана и подвергает опасности прибрежные районы Земли. Сильные циклоны и приливы, вызванные изменением климата, а также проливные дожди усугубляют ситуацию.Последние исследования Богорского сельскохозяйственного университета (IPB University) показали, что в 2019-2020 годах разные части Джакарты подвергались риску затопления на 1,8-10,7 сантиметра. Одна из причин подобного явления — массовое использование грунтовых вод жителями города. Это создает пустые пространства под столицей страны и провоцирует просадку почвы. Одновременно с этим уровень Мирового океана растет: сейчас он выше на 13-20 сантиметров, чем в 1900 году.В статье упоминается, что даже президент США Джо Байден в июле посоветовал Индонезии перенести столицу в другое место в течение десяти лет, поскольку Джакарту может затопить из-за изменения климата.Ученые неоднократно указывали на необходимость смягчения глобального потепления на Земле. Для этого более 190 стран подписали Парижское соглашение, которое предусматривает сдерживание температуры на планете в пределах полутора-двух градусов. Согласно этому плану, государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
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в мире, индонезия, джакарта, джо байден, глобальное потепление, земля
19:24 11.11.2021 (обновлено: 21:28 11.11.2021)
 
Один из крупнейших мегаполисов скоро уйдет под воду

Phys.org: столица Индонезии скоро уйдет под воду из-за глобального потепления

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Столица Индонезии и ее крупнейший мегаполис Джакарта может уйти под воду уже к 2050 году. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство исследований и инноваций.
По мнению специалистов, если не принять необходимых мер для снижения последствий глобального потепления, как минимум 25% города затопит к середине века.
Увеличение температуры приводит к таянию трех ледниковых регионов планеты: Антарктики, Гренландии и Гималаев. Это постепенно повышает уровень Мирового океана и подвергает опасности прибрежные районы Земли. Сильные циклоны и приливы, вызванные изменением климата, а также проливные дожди усугубляют ситуацию.
"Для решения этих проблем необходимо приложить огромные усилия", — говорится в статье.
Последние исследования Богорского сельскохозяйственного университета (IPB University) показали, что в 2019-2020 годах разные части Джакарты подвергались риску затопления на 1,8-10,7 сантиметра. Одна из причин подобного явления — массовое использование грунтовых вод жителями города. Это создает пустые пространства под столицей страны и провоцирует просадку почвы. Одновременно с этим уровень Мирового океана растет: сейчас он выше на 13-20 сантиметров, чем в 1900 году.
В статье упоминается, что даже президент США Джо Байден в июле посоветовал Индонезии перенести столицу в другое место в течение десяти лет, поскольку Джакарту может затопить из-за изменения климата.
Ученые неоднократно указывали на необходимость смягчения глобального потепления на Земле. Для этого более 190 стран подписали Парижское соглашение, которое предусматривает сдерживание температуры на планете в пределах полутора-двух градусов. Согласно этому плану, государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
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В миреИндонезияДжакартаДжо БайденГлобальное потеплениеЗемля
 
 
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