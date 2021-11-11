https://ria.ru/20211111/islandiya-1758606006.html

Недалеко от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1

Недалеко от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 11.11.2021

Недалеко от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом со столицей Исландии городом Рейкьявик, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:54

2021-11-11T16:54

2021-11-11T16:54

в мире

исландия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом со столицей Исландии городом Рейкьявик, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 13.21 по времени UTC (16.21 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 112 километрах к востоку от Рейкьявика.Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20210924/islandiya-1750991491.html

исландия

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в мире, исландия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)