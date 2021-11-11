https://ria.ru/20211111/inoagenty-1758621086.html

Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом

Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом - РИА Новости, 11.11.2021

Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом

Мосгорсуд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Льва Пономарева* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:44

2021-11-11T17:44

2021-11-11T17:44

общество

москва

лев пономарев

московский городской суд

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Льва Пономарева* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В административном исковом заявлении Пономарев* просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Хорошевский суд Москвы отклонил иск, он обжаловал это решение."Московский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Пономарева Л.* к министерству юстиции РФ об обжаловании решения и бездействия органа государственной власти", - сказал собеседник агентства.Ранее Пономарев* был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыполнение требований маркировки своих сообщений в социальных сетях. Согласно закону, физические лица и организации, имеющие статус иностранного агента, обязаны информировать о его наличии в каждом публичном сообщении.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев* одним из первых попал под новую меру. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал его движение "За права человека"** иностранным агентом.* Физическое лицо, признанное иноагентом** Организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html

https://ria.ru/20211108/reestr-1758130220.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, лев пономарев , московский городской суд, принятие закона о сми-иноагентах, россия