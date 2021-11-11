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Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом
Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом - РИА Новости, 11.11.2021
Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом
Мосгорсуд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Льва Пономарева* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:44
2021-11-11T17:44
общество
москва
лев пономарев
московский городской суд
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Льва Пономарева* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В административном исковом заявлении Пономарев* просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Хорошевский суд Москвы отклонил иск, он обжаловал это решение."Московский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Пономарева Л.* к министерству юстиции РФ об обжаловании решения и бездействия органа государственной власти", - сказал собеседник агентства.Ранее Пономарев* был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыполнение требований маркировки своих сообщений в социальных сетях. Согласно закону, физические лица и организации, имеющие статус иностранного агента, обязаны информировать о его наличии в каждом публичном сообщении.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев* одним из первых попал под новую меру. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал его движение "За права человека"** иностранным агентом.* Физическое лицо, признанное иноагентом** Организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html
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общество, москва, лев пономарев , московский городской суд, принятие закона о сми-иноагентах, россия
17:44 11.11.2021
 
Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом

Мосгорсуд признал законным включение правозащитника Пономарева* в список иноагентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛев Пономарев
Лев Пономарев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении административного иска правозащитника Льва Пономарева* к Минюсту с требованием отменить решение о включении его в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В административном исковом заявлении Пономарев* просил о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Хорошевский суд Москвы отклонил иск, он обжаловал это решение.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 22:09
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов
"Московский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Пономарева Л.* к министерству юстиции РФ об обжаловании решения и бездействия органа государственной власти", - сказал собеседник агентства.
Ранее Пономарев* был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыполнение требований маркировки своих сообщений в социальных сетях. Согласно закону, физические лица и организации, имеющие статус иностранного агента, обязаны информировать о его наличии в каждом публичном сообщении.
Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев* одним из первых попал под новую меру. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал его движение "За права человека"** иностранным агентом.
* Физическое лицо, признанное иноагентом
** Организация, признанная иноагентом
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 20:42
Минюст включил пятерых россиян в список иноагентов
 
ОбществоМоскваЛев ПономаревМосковский городской судПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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