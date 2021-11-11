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https://ria.ru/20211111/immunitet-1758519986.html
Николаев: Якутия идет к достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Николаев: Якутия идет к достижению коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Николаев: Якутия идет к достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:02
2021-11-11T11:02
республика саха (якутия)
общество
якутск
здоровье - общество
айсен николаев
коронавирусы
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
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ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.За последние сутки в Якутии выявлено 288 новых случаев коронавируса, в том числе в городе Якутске – 141.По словам Николаева, ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Тем не менее, нерабочие дни сыграли положительную роль – темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Якутии значительно снизились – практически в четыре раза, а ОРВИ и гриппом – на 29%. В больницах и обсерваторах становится больше свободных коек. На сегодня общая занятость инфекционных коек в целом по республике составляет 73,3%. На 10 ноября в сравнении с началом нерабочих дней нагрузка на стационарные отделения снизилась на 7,5%.Количество выздоравливающих стало больше, чем число заболевших. С введением QR-кодов в Якутии, как и во всех регионах страны, население активнее идет на вакцинацию. Темпы вакцинации в среднем по республике увеличились более, чем в три раза. За неделю нерабочих дней вакцинировались 24 тысячи якутян, в октябре за неделю прививалось 6-7 тысяч."Из общего числа взрослого населения первый компонент вакцины получили около 60% взрослого населения, второй – порядка 55%. Мы уверенно идем к достижению коллективного иммунитета", - отметил глава республики.Ранее сообщалось о том, что в Якутии не стали продлевать нерабочие дни, с 8 ноября все организации начали работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов.
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общество, якутск, здоровье - общество, айсен николаев, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 11.11.2021
 
Николаев: Якутия идет к достижению коллективного иммунитета к COVID-19

Глава Якутии Николаев: регион уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к COVID

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
За последние сутки в Якутии выявлено 288 новых случаев коронавируса, в том числе в городе Якутске – 141.
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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По словам Николаева, ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Тем не менее, нерабочие дни сыграли положительную роль – темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Якутии значительно снизились – практически в четыре раза, а ОРВИ и гриппом – на 29%. В больницах и обсерваторах становится больше свободных коек. На сегодня общая занятость инфекционных коек в целом по республике составляет 73,3%. На 10 ноября в сравнении с началом нерабочих дней нагрузка на стационарные отделения снизилась на 7,5%.
Количество выздоравливающих стало больше, чем число заболевших. С введением QR-кодов в Якутии, как и во всех регионах страны, население активнее идет на вакцинацию. Темпы вакцинации в среднем по республике увеличились более, чем в три раза. За неделю нерабочих дней вакцинировались 24 тысячи якутян, в октябре за неделю прививалось 6-7 тысяч.
"Из общего числа взрослого населения первый компонент вакцины получили около 60% взрослого населения, второй – порядка 55%. Мы уверенно идем к достижению коллективного иммунитета", - отметил глава республики.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии не стали продлевать нерабочие дни, с 8 ноября все организации начали работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов.
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