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Киев изменил "ход игры" с США в свою пользу, заявил МИД Украины
Киев изменил "ход игры" с США в свою пользу, заявил МИД Украины - РИА Новости, 11.11.2021
Киев изменил "ход игры" с США в свою пользу, заявил МИД Украины
Киев в текущем году изменил в свою пользу "ход игры в украинско-американских отношениях", они сейчас на самом высоком уровне, заявил в четверг глава МИД Украины РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:49
2021-11-11T20:49
в мире
киев
сша
франция
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Киев в текущем году изменил в свою пользу "ход игры в украинско-американских отношениях", они сейчас на самом высоком уровне, заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США."В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов", - сказал Кулеба в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в четверг.По его словам, Вашингтон разделяет позицию Киева о необходимости построения долгосрочных отношений во всех сферах. Кулеба подчеркнул, что долгосрочные договоренности с США "имеют ключевое значения для противодействия российской агрессии".Кроме того, Кулеба сообщил, что Киев активно работает с международными партнерами, чтобы в международных контактах с РФ не было "попустительства". "Нет проблемы в том, что Франция или кто-нибудь другой говорит с Россией. Важно, как именно и что они говорят. Мы активно работаем с партнерами, чтобы при контактах со странами Запада, в частности Францией, Россия не испытывала никакого попустительства ее агрессии против Украины. Убежден, что Россия не почувствует его и в Париже", - сказал Кулеба, комментируя предстоящую встречу глав МИД и Минобороны России и Франции.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758497336.html
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в мире, киев, сша, франция, мид украины, дмитрий кулеба, россия
20:49 11.11.2021
 
Киев изменил "ход игры" с США в свою пользу, заявил МИД Украины

Глава МИД Украины Кулеба: Киев изменил "ход игры" в отношениях с США в свою пользу

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Киев в текущем году изменил в свою пользу "ход игры в украинско-американских отношениях", они сейчас на самом высоком уровне, заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.
"В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов", - сказал Кулеба в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в четверг.
По его словам, Вашингтон разделяет позицию Киева о необходимости построения долгосрочных отношений во всех сферах. Кулеба подчеркнул, что долгосрочные договоренности с США "имеют ключевое значения для противодействия российской агрессии".
Кроме того, Кулеба сообщил, что Киев активно работает с международными партнерами, чтобы в международных контактах с РФ не было "попустительства". "Нет проблемы в том, что Франция или кто-нибудь другой говорит с Россией. Важно, как именно и что они говорят. Мы активно работаем с партнерами, чтобы при контактах со странами Запада, в частности Францией, Россия не испытывала никакого попустительства ее агрессии против Украины. Убежден, что Россия не почувствует его и в Париже", - сказал Кулеба, комментируя предстоящую встречу глав МИД и Минобороны России и Франции.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
08:14
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
 
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