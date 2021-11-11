10:25 11.11.2021 (обновлено: 12:37 29.11.2021)
Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса
Певица Диана Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса
МОСКВА. 11 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая рассказала, что под ее влиянием привилась "Спутник V" ее свекровь, которой 80 лет.
Гурцкая отметила, что сама она вакцинировалась буквально на днях, когда подошёл срок, рекомендованный врачами после перенесённого ковида, но всегда всех вокруг агитировала в пользу необходимости прививаться.
"Моей свекрови 80 лет. Есть ряд свойственных возрасту проблем и заболеваний, поэтому мы очень внимательно изучили показания и противопоказания всех трёх вакцин. И, прислушавшись к мнению врачей, остановились на вакцине "Спутник V". Не было никаких побочных эффектов ни при первой, ни при второй прививке", - сказала РИА Новости Гурцкая.
Она отметила, что после прививки появилось чувство покоя и защищённости.
"Она (свекровь - ред.) смогла поехать в санаторий в Сочи, отметить день рождения с родными и близкими. И это очень здорово! Призываю всех, кто ещё думает, позаботиться и о себе, и об окружающих", - добавила Гурцкая.
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