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https://ria.ru/20211111/gurtskaya-1761246539.html
Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса
Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая рассказала, что под ее влиянием привилась "Спутник... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-11T10:25
2021-11-29T12:37
сохрани друга
общество
диана гурцкая
миа "россия сегодня"
коронавирус в россии
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МОСКВА. 11 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая рассказала, что под ее влиянием привилась "Спутник V" ее свекровь, которой 80 лет.Гурцкая отметила, что сама она вакцинировалась буквально на днях, когда подошёл срок, рекомендованный врачами после перенесённого ковида, но всегда всех вокруг агитировала в пользу необходимости прививаться."Моей свекрови 80 лет. Есть ряд свойственных возрасту проблем и заболеваний, поэтому мы очень внимательно изучили показания и противопоказания всех трёх вакцин. И, прислушавшись к мнению врачей, остановились на вакцине "Спутник V". Не было никаких побочных эффектов ни при первой, ни при второй прививке", - сказала РИА Новости Гурцкая.Она отметила, что после прививки появилось чувство покоя и защищённости."Она (свекровь - ред.) смогла поехать в санаторий в Сочи, отметить день рождения с родными и близкими. И это очень здорово! Призываю всех, кто ещё думает, позаботиться и о себе, и об окружающих", - добавила Гурцкая.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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общество, диана гурцкая, миа "россия сегодня", коронавирус в россии
10:25 11.11.2021 (обновлено: 12:37 29.11.2021)
 
Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса

Певица Диана Гурцкая рассказала, как порекомендовала свекрови привиться от коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА. 11 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая рассказала, что под ее влиянием привилась "Спутник V" ее свекровь, которой 80 лет.
Гурцкая отметила, что сама она вакцинировалась буквально на днях, когда подошёл срок, рекомендованный врачами после перенесённого ковида, но всегда всех вокруг агитировала в пользу необходимости прививаться.
"Моей свекрови 80 лет. Есть ряд свойственных возрасту проблем и заболеваний, поэтому мы очень внимательно изучили показания и противопоказания всех трёх вакцин. И, прислушавшись к мнению врачей, остановились на вакцине "Спутник V". Не было никаких побочных эффектов ни при первой, ни при второй прививке", - сказала РИА Новости Гурцкая.
Она отметила, что после прививки появилось чувство покоя и защищённости.
"Она (свекровь - ред.) смогла поехать в санаторий в Сочи, отметить день рождения с родными и близкими. И это очень здорово! Призываю всех, кто ещё думает, позаботиться и о себе, и об окружающих", - добавила Гурцкая.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
Роженцов Валентин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:01Сохрани друга
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Сохрани другаОбществоДиана ГурцкаяМИА "Россия сегодня"Коронавирус в России
 
 
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