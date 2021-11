https://ria.ru/20211111/gucci-1758539776.html

Критики поделились в соцсетях впечатлениями о фильме "Дом Гуччи"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Зарубежные критики уже посмотрели новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи". Эмбарго на рецензии действует до 22 ноября. Но журналисты делятся своими впечатлениями о ленте в личных микроблогах. Об этом сообщает Variety. Лента основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи и его бывшей жены Патриции Реджиани. В марте 1995 года Маурицио застрелил киллер. Реджани признали виновной в организации его убийства и приговорили к 26 годам лишения свободы. В тюрьме она провела только 18 лет — в 2016-м ее досрочно освободили за примерное поведение. Главу модного дома сыграл Адам Драйвер, а его экс-жену Lady Gaga. Также в фильме снимались Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.Критик Fandango и Rotten Tomatoes Эрик Дэвис в восторге от картины и даже сравнил ее с "Крестным отцом". "Lady Gaga невероятная, как и Джаред Лето. История просто безумная! Внимание к деталям поражает", — пишет обозреватель. Основатель сайта We Live Entertainment Скотт Мензел поспорил бы со своим коллегой. "Дом Гуччи" раздутый и беспорядочный. Он похож на два разных фильма, которые зачем-то соединили. Каждый актер ведет себя так, как будто он снимается в какой-то другой ленте. Исключение составляет лишь Аль Пачино. Кажется, он единственный, кто понял, что от него требуется", — журналист ругает новый проект Скотта. Автор Entertainment Weekly Джои Нольфи в своем посте Аль Пачино даже не упоминает. Ему понравилась Lady Gaga. Он хвалит ее игру и заявляет, что она "эволюционировала от кинозвезды до мощной драматической актрисы". Брэндон Кац из Observer назвал ленту утомительной. "Слишком много нарративных фокусов, нагроможденных один на другой. Манерно играющие талантливые актеры, конечно, могут позабавить, но этого мало, чтобы спасти фильм от всей этой неразберихи", — считает корреспондент. "Дому Гуччи" не хватает энергии, стиля и кэмпа. Фильм длится два с половиной часа, у него неровный тон, и похож он на слишком серьезную драму. Lady Gaga, Адам Драйвер и Аль Пачино, конечно, хороши, но мультяшный Джаред Лето словно из другой ленты. Какой-то разочаровывающий и посредственный проект Ридли Скотта", — сокрушается Мэтт Нелья, владелец сайта Next Best Picture. В российский покат "Дом Гуччи" выйдет 25 ноября 2021 года.

