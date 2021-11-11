16:33 11.11.2021 (обновлено: 16:34 11.11.2021)
На Украине хотят создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией
Глава МВД Украины призвал создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией
© Фото : Київська митниця ДержмитслужбиПункт пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе
© Фото : Київська митниця Держмитслужби
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Украины должны в кратчайшие сроки построить "интеллектуальную границу" с РФ и Белоруссией, общая стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов), заявил глава МВД страны Денис Монастырский после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области.
"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов). Эти средства будут выделены из бюджета", – приводит слова Монастырского сайт МВД страны.
Отмечается, что в ходе своего визита Монастырский проверил состояние охраны границы с Белоруссией и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции.
В октябре этого года Монастырский посетил участок границы Украины и РФ в Луганской области, который был обустроен инженерными сооружениями и интеллектуальной системой видеонаблюдения. Тогда отмечалось, что такие камеры работают в любую погоду. Помимо этого, границу обустроили сенсорными, вибрационные и тепловизионными устройствами. По его словам, "интеллектуальная граница" требует минимального вмешательства человека.
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О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.