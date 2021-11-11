https://ria.ru/20211111/granitsa-1758602255.html

На Украине хотят создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией

На Украине хотят создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021

На Украине хотят создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией

Власти Украины должны в кратчайшие сроки построить "интеллектуальную границу" с РФ и Белоруссией, общая стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов гривен... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:33

2021-11-11T16:33

2021-11-11T16:34

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Украины должны в кратчайшие сроки построить "интеллектуальную границу" с РФ и Белоруссией, общая стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов), заявил глава МВД страны Денис Монастырский после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области."Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов). Эти средства будут выделены из бюджета", – приводит слова Монастырского сайт МВД страны.Отмечается, что в ходе своего визита Монастырский проверил состояние охраны границы с Белоруссией и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции.В октябре этого года Монастырский посетил участок границы Украины и РФ в Луганской области, который был обустроен инженерными сооружениями и интеллектуальной системой видеонаблюдения. Тогда отмечалось, что такие камеры работают в любую погоду. Помимо этого, границу обустроили сенсорными, вибрационные и тепловизионными устройствами. По его словам, "интеллектуальная граница" требует минимального вмешательства человека.О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758193815.html

https://ria.ru/20211024/raketa-1755988447.html

https://ria.ru/20210519/stena-1732968852.html

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в мире, украина, белоруссия, арсений яценюк, мвд украины, россия, денис монастырский