15:56 11.11.2021 (обновлено: 16:05 11.11.2021)
На Украине оценили ситуацию на границе с Белоруссией
Глава погранслужбы Украины Дейнеко: ситуация на границе с Белоруссией стабильная
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация на границе Украины с Белоруссией оценивается как стабильная, никаких угроз нет, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко по итогам личного визита на границу в Волынской области.
"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - заявил Дейнеко, слова которого приводит сайт МВД.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.