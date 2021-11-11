https://ria.ru/20211111/granitsa-1758594934.html

На Украине оценили ситуацию на границе с Белоруссией

На Украине оценили ситуацию на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021

На Украине оценили ситуацию на границе с Белоруссией

Ситуация на границе Украины с Белоруссией оценивается как стабильная, никаких угроз нет, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:56

2021-11-11T15:56

2021-11-11T16:05

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мигранты

сергей дейнеко

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация на границе Украины с Белоруссией оценивается как стабильная, никаких угроз нет, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко по итогам личного визита на границу в Волынской области."Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - заявил Дейнеко, слова которого приводит сайт МВД.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T15:56 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, белоруссия, волынская область, мвд украины, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, сергей дейнеко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии