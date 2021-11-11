https://ria.ru/20211111/granitsa-1758521334.html
Россия и Белоруссия приняли меры из-за ситуации на польской границе
Россия и Белоруссия приняли меры из-за ситуации на польской границе - РИА Новости, 11.11.2021
Россия и Белоруссия приняли меры из-за ситуации на польской границе
Россия и Белоруссия уже предприняли меры, связанные с безопасностью Союзного государства, из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, заявил в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:06
2021-11-11T11:06
2021-11-11T11:09
союзное государство
белоруссия
польша
мид белоруссии
владимир макей
госпогранкомитет белоруссии
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Россия и Белоруссия уже предприняли меры, связанные с безопасностью Союзного государства, из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."На счет войск Союзного государства у границы я не могу сказать. Но, конечно же, мы предприняли соответствующие меры, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства", - сказал он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211110/migranty-1758455131.html
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белоруссия, польша, мид белоруссии, владимир макей , госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:06 11.11.2021 (обновлено: 11:09 11.11.2021)
Россия и Белоруссия приняли меры из-за ситуации на польской границе
Россия и Белоруссия приняли меры из-за миграционного кризиса на польской границе