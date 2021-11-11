Силовики находятся в боеготовности из-за кризиса с мигрантами, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: силовики находятся в полной готовности из-за кризиса с мигрантами
ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Польские силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Белоруссией, заявил президент Польши Анджей Дуда в телеобращении в четверг.
"Я нахожусь в постоянном непосредственном контакте с руководителями стран нашего региона, а также с партнерами из Североатлантического союза и Европейского союза. Позиция польской республики встречается там с полной поддержкой и пониманием", - добавил он.
При этом Дуда заявил, что Польша не может позволить себе впустить на свою территорию даже небольшого количества мигрантов, так как за ними последуют новые. "Мы не можем согласиться с нелегальным переходом польской границы. Согласие на нелегальный вход даже небольшого количества мигрантов или отсутствие адекватной реакции привело бы к драматическим последствиям как для нас, так и для всего Европейского союза. Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. Это означало бы еще больше человеческих бед и трагедий", - сказал он.
Польский президент считает, что за миграционным кризисом стоит непосредственно белорусское руководство. "В последние дни наша страна стала целью гибридной атаки, управляемой КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего востока брутально используются диктатурой, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европейском союзе", - сказал он.
"Это результат планомерной и запланированной политики режима Александра Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов президента, перед репрессиями, стрельбой по своим соотечественникам и лишением свободы тысяч представителей оппозиции, перед явным нарушением прав человека", - добавил Дуда.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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