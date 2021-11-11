https://ria.ru/20211111/gotovnost-1758661891.html

Силовики находятся в боеготовности из-за кризиса с мигрантами, заявил Дуда

Силовики находятся в боеготовности из-за кризиса с мигрантами, заявил Дуда - РИА Новости, 11.11.2021

Силовики находятся в боеготовности из-за кризиса с мигрантами, заявил Дуда

Польские силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Белоруссией, заявил президент Польши Анджей Дуда в телеобращении в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:38

2021-11-11T22:38

2021-11-11T22:38

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148565/11/1485651177_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_70cc0e8589b11e0770b519fc7810f931.jpg

ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Польские силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Белоруссией, заявил президент Польши Анджей Дуда в телеобращении в четверг."Уважаемые господа. Я уверяю, что Польша готова к отпору этой акции служб режима Лукашенко. Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности", - сказал Дуда."Я нахожусь в постоянном непосредственном контакте с руководителями стран нашего региона, а также с партнерами из Североатлантического союза и Европейского союза. Позиция польской республики встречается там с полной поддержкой и пониманием", - добавил он.При этом Дуда заявил, что Польша не может позволить себе впустить на свою территорию даже небольшого количества мигрантов, так как за ними последуют новые. "Мы не можем согласиться с нелегальным переходом польской границы. Согласие на нелегальный вход даже небольшого количества мигрантов или отсутствие адекватной реакции привело бы к драматическим последствиям как для нас, так и для всего Европейского союза. Десятки, а может и сотни тысяч людей, обманутых Лукашенко, штурмовали бы польскую границу. Это означало бы еще больше человеческих бед и трагедий", - сказал он.Польский президент считает, что за миграционным кризисом стоит непосредственно белорусское руководство. "В последние дни наша страна стала целью гибридной атаки, управляемой КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего востока брутально используются диктатурой, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европейском союзе", - сказал он."Это результат планомерной и запланированной политики режима Александра Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов президента, перед репрессиями, стрельбой по своим соотечественникам и лишением свободы тысяч представителей оппозиции, перед явным нарушением прав человека", - добавил Дуда.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758634633.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии