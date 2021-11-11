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Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг
Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг - РИА Новости, 11.11.2021
Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг
Сайт госуслуг возобновил работу после сбоя, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 11.11.2021
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общество
госуслуги
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сайт госуслуг возобновил работу после сбоя, сообщили в Минцифры.В четверг часть пользователей пожаловалась на проблемы с доступом к госуслугам онлайн. При попытке входа появлялось сообщение о сбое.Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся "рекордной по мощности" кибератаке, ее отразили.В понедельник россияне обратили внимание, что на портале изменились сроки действия некоторых QR-кодов о вакцинации от коронавируса с 12 на шесть месяцев. Власти связали это с техническими работами.
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общество, госуслуги, россия
13:34 11.11.2021 (обновлено: 15:40 11.11.2021)
 
Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг

Минцифры сообщило о восстановлении работоспособности портала госуслуг

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сайт госуслуг возобновил работу после сбоя, сообщили в Минцифры.

"Работоспособность портала "Госуслуг" восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами", — рассказали в ведомстве.

В четверг часть пользователей пожаловалась на проблемы с доступом к госуслугам онлайн. При попытке входа появлялось сообщение о сбое.
Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся "рекордной по мощности" кибератаке, ее отразили.
В понедельник россияне обратили внимание, что на портале изменились сроки действия некоторых QR-кодов о вакцинации от коронавируса с 12 на шесть месяцев. Власти связали это с техническими работами.
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