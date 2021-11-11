https://ria.ru/20211111/gosuslugi-1758560212.html

Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг

Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг - РИА Новости, 11.11.2021

Минцифры сообщило о восстановлении работы портала госуслуг

Сайт госуслуг возобновил работу после сбоя, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:34

2021-11-11T13:34

2021-11-11T15:40

общество

госуслуги

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сайт госуслуг возобновил работу после сбоя, сообщили в Минцифры.В четверг часть пользователей пожаловалась на проблемы с доступом к госуслугам онлайн. При попытке входа появлялось сообщение о сбое.Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся "рекордной по мощности" кибератаке, ее отразили.В понедельник россияне обратили внимание, что на портале изменились сроки действия некоторых QR-кодов о вакцинации от коронавируса с 12 на шесть месяцев. Власти связали это с техническими работами.

https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, россия