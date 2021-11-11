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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211111/gosuniversitet-1758562434.html
В Саранске представили нового и.о. ректора Мордовского госуниверситета
В Саранске представили нового и.о. ректора Мордовского госуниверситета - РИА Новости, 11.11.2021
В Саранске представили нового и.о. ректора Мордовского госуниверситета
Представление исполняющего обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрия Глушко состоялось в четверг в Саранске, сообщает... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:40
2021-11-11T13:40
республика мордовия
общество
саранск
артем здунов
дмитрий чернышенко
россия
дмитрий глушко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Представление исполняющего обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрия Глушко состоялось в четверг в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила о том, что бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен и.о. ректора Мордовского государственного университета имени Огарева."Нового руководителя представил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, он обратился к участникам встречи по видеосвязи. Замминистра ознакомил присутствующих с двумя приказами министра науки и высшего образования: о прекращении трудового контракта с ректором Сергеем Вдовиным и назначении исполняющим обязанности ректора Дмитрия Глушко. Кучеренко поблагодарил Вдовина (в связи с болезнью он не присутствовал на встрече) за многолетнюю работу и вклад в развитие высшей школы", - говорится в сообщении.Присутствовавший на церемонии глава Мордовии Артём Здунов также выразил благодарность Вдовину за работу на благо развития университета, отметив, что у него теперь новое направление деятельности как заместителя председателя государственного собрания Мордовии.Здунов также отметил, что перед университетом стоят большие задачи, решать которые будет уже новый руководитель."Очень хотелось бы, чтобы университет был как можно ближе к промышленности, к тем задачам, которые перед нами ставит правительство России. Пять основных проектов мы защищали в правительстве страны, они одобрены. Один из них – развитие волоконной оптики и оптоэлектроники. Такой кластер у нас существует. Нам необходимо строить завод, нам нужны специалисты, будем развивать рынки. То же самое я хочу сказать про промышленный парк радиоэлектроники - это однозначно тема университета", - цитирует пресс-служба слова Здунова.По его словам, также необходимо заняться темой пищевого кластера. "Мордовия – один из центров развития школьного питания, я возглавляю рабочую группу Государственного совета РФ. Нам нужно подтягивать возможности университета, подтянуть специалистов. Мы будем развивать культуру питания, в том числе спортивного питания, отраслевого. С университетом мы будем делать Федеральный центр развития биотехнологий, будем привлекать предприятия пищевого кластера. Мы принципиально договорились об этом в ходе визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко", - отметил Здунов.Исполняющий обязанности ректора поблагодарил главу республики за поддержку и заверил коллектив вуза, что задачи развития университета будут решаться совместно. По его словам, в ближайшее время предстоит определиться с формированием стратегии дальнейшего развития вуза.
https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html
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общество, саранск, артем здунов, дмитрий чернышенко, россия, дмитрий глушко
13:40 11.11.2021
 
В Саранске представили нового и.о. ректора Мордовского госуниверситета

В Саранске представили и.о. ректора Мордовского госуниверситета имени Огарева Глушко

© Фото : пресс-служба Минпросвещения РоссииДмитрий Глушко
Дмитрий Глушко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : пресс-служба Минпросвещения России
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Представление исполняющего обязанности ректора Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрия Глушко состоялось в четверг в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила о том, что бывший первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен и.о. ректора Мордовского государственного университета имени Огарева.
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"Нового руководителя представил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, он обратился к участникам встречи по видеосвязи. Замминистра ознакомил присутствующих с двумя приказами министра науки и высшего образования: о прекращении трудового контракта с ректором Сергеем Вдовиным и назначении исполняющим обязанности ректора Дмитрия Глушко. Кучеренко поблагодарил Вдовина (в связи с болезнью он не присутствовал на встрече) за многолетнюю работу и вклад в развитие высшей школы", - говорится в сообщении.
Присутствовавший на церемонии глава Мордовии Артём Здунов также выразил благодарность Вдовину за работу на благо развития университета, отметив, что у него теперь новое направление деятельности как заместителя председателя государственного собрания Мордовии.
Здунов также отметил, что перед университетом стоят большие задачи, решать которые будет уже новый руководитель.
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"Очень хотелось бы, чтобы университет был как можно ближе к промышленности, к тем задачам, которые перед нами ставит правительство России. Пять основных проектов мы защищали в правительстве страны, они одобрены. Один из них – развитие волоконной оптики и оптоэлектроники. Такой кластер у нас существует. Нам необходимо строить завод, нам нужны специалисты, будем развивать рынки. То же самое я хочу сказать про промышленный парк радиоэлектроники - это однозначно тема университета", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
По его словам, также необходимо заняться темой пищевого кластера. "Мордовия – один из центров развития школьного питания, я возглавляю рабочую группу Государственного совета РФ. Нам нужно подтягивать возможности университета, подтянуть специалистов. Мы будем развивать культуру питания, в том числе спортивного питания, отраслевого. С университетом мы будем делать Федеральный центр развития биотехнологий, будем привлекать предприятия пищевого кластера. Мы принципиально договорились об этом в ходе визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко", - отметил Здунов.
Исполняющий обязанности ректора поблагодарил главу республики за поддержку и заверил коллектив вуза, что задачи развития университета будут решаться совместно. По его словам, в ближайшее время предстоит определиться с формированием стратегии дальнейшего развития вуза.
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