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Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"* - РИА Новости, 11.11.2021
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*
Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*. РИА Новости, 11.11.2021
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генеральная прокуратура рф
мемориал
россия
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*.Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября", — рассказали в суде.Документ поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.*Организация признана в России иностранным агентом.
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генеральная прокуратура рф, мемориал, россия, общество, верховный суд рф, иноагенты
18:11 11.11.2021 (обновлено: 19:48 11.11.2021)
 
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"* 25 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*.
Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября", — рассказали в суде.
Документ поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.
*Организация признана в России иностранным агентом.
Лев Пономарев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
17:44
Мосгорсуд назвал законным признание правозащитника Пономарева* иноагентом
 
Генеральная прокуратура РФМемориалРоссияОбществоВерховный суд РФиноагенты
 
 
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