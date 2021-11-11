https://ria.ru/20211111/genprokuratura-1758626483.html

Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*

Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"* - РИА Новости, 11.11.2021

Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*

Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:11

2021-11-11T18:11

2021-11-11T19:48

генеральная прокуратура рф

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общество

верховный суд рф

иноагенты

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*.Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября", — рассказали в суде.Документ поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.*Организация признана в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20211111/inoagenty-1758621086.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, мемориал, россия, общество, верховный суд рф, иноагенты