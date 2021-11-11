https://ria.ru/20211111/genprokuratura-1758626483.html
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"* - РИА Новости, 11.11.2021
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*
Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:11
2021-11-11T18:11
2021-11-11T19:48
генеральная прокуратура рф
мемориал
россия
общество
верховный суд рф
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*.Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября", — рассказали в суде.Документ поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.*Организация признана в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20211111/inoagenty-1758621086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, мемориал, россия, общество, верховный суд рф, иноагенты
18:11 11.11.2021 (обновлено: 19:48 11.11.2021)
Генпрокуратура попросила ликвидировать общество "Мемориал"*
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"* 25 ноября