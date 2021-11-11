https://ria.ru/20211111/frantsiya-1758580502.html

Лавров предупредил Францию об ответственности за действия Украины

Лавров предупредил Францию об ответственности за действия Украины - РИА Новости, 11.11.2021

Лавров предупредил Францию об ответственности за действия Украины

Французские власти понимают, что им придется обсудить с Москвой ответственность Киева за кризис на юго-востоке Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T15:01

2021-11-11T16:23

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Французские власти понимают, что им придется обсудить с Москвой ответственность Киева за кризис на юго-востоке Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече в формате "2+2"."То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве", — сказал дипломат.Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдет завтра в Париже в рамках международной конференции по Ливии. В коммюнике Парижа говорилось, что стороны обсудят ситуацию в Западной Африке и на Украине. Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала французские и германские власти "вместо милитаризации Черного моря" призвать Киев выполнять Минские соглашения. В частности, Россия хочет чтобы западные партнеры Украины как соавторы этих документов по урегулированию и члены "нормандской четверки" приложили максимум усилий, чтобы вернуть одну из сторон конфликта к политическим способам его разрешения.

https://ria.ru/20211109/chetverka-1758251951.html

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в мире, франция, мид франции‎, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия