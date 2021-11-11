https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве

РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве - РИА Новости, 11.11.2021

РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 10 декабря в Москве в очном и онлайн... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

москва

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 10 декабря в Москве в очном и онлайн форматах, сообщает РЭЦ."Форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В ходе форума планируется обсудить будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в пост-COVID, влияние экспорта на экономическое развитие регионов, российский экспорт по каналам электронной торговли, меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов, расширение логистических коридоров.Кроме того, будут подняты вопросы о перспективе работы на рынках Сербии, Турции, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Африки, ряда стран Европы и СНГ, об опыте производства зеленой продукции и ее экспорт на рынки третьих стран и защите прав российских экспортеров.В этот раз форум пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли, а окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дискуссии, семинары и сессии будут транслироваться онлайн, пройти предварительную регистрацию, а также ознакомиться с программой Форума можно на сайте РЭЦ.Для развития полезных связей и деловых контактов на полях форума организована многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива.Кроме того, на полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В этом году лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Поэтому в фокусе экспозиции - наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.

https://ria.ru/20211110/eksportery-1758354922.html

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)