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РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве
РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 10 декабря в Москве в очном и онлайн... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:22
2021-11-11T16:22
москва
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 10 декабря в Москве в очном и онлайн форматах, сообщает РЭЦ."Форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В ходе форума планируется обсудить будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в пост-COVID, влияние экспорта на экономическое развитие регионов, российский экспорт по каналам электронной торговли, меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов, расширение логистических коридоров.Кроме того, будут подняты вопросы о перспективе работы на рынках Сербии, Турции, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Африки, ряда стран Европы и СНГ, об опыте производства зеленой продукции и ее экспорт на рынки третьих стран и защите прав российских экспортеров.В этот раз форум пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли, а окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дискуссии, семинары и сессии будут транслироваться онлайн, пройти предварительную регистрацию, а также ознакомиться с программой Форума можно на сайте РЭЦ.Для развития полезных связей и деловых контактов на полях форума организована многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива.Кроме того, на полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В этом году лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Поэтому в фокусе экспозиции - наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.
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москва, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
16:22 11.11.2021
 

РЭЦ проведет форум для экспортеров "Сделано в России" 10 декабря в Москве

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 10 декабря в Москве в очном и онлайн форматах, сообщает РЭЦ.

"Форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В ходе форума планируется обсудить будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в пост-COVID, влияние экспорта на экономическое развитие регионов, российский экспорт по каналам электронной торговли, меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов, расширение логистических коридоров.

Кроме того, будут подняты вопросы о перспективе работы на рынках Сербии, Турции, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Африки, ряда стран Европы и СНГ, об опыте производства зеленой продукции и ее экспорт на рынки третьих стран и защите прав российских экспортеров.

В этот раз форум пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли, а окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дискуссии, семинары и сессии будут транслироваться онлайн, пройти предварительную регистрацию, а также ознакомиться с программой Форума можно на сайте РЭЦ.
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:21
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
Для развития полезных связей и деловых контактов на полях форума организована многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Персидского залива.
"Прокачать экспортные навыки предприниматели смогут на серии вебинаров: по переговорам, по маркетинговому продвижению, по регуляторике экспортных продаж через маркетплейсы, по грамотному использованию мер господдержки, по защите прав российских экспортеров за рубежом", - отметили в РЭЦ. Также для более глубокого погружения в трендовые темы развития экспорта запланированы мероприятия по применению инструментов финансовой поддержки экспорта, по поставкам через каналы электронной торговли, по экспорту высоких технологий.
Кроме того, на полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". В этом году лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.
Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Поэтому в фокусе экспозиции - наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.
 
МоскваВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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