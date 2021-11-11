https://ria.ru/20211111/finlyandiya-1758361895.html
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить робот
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить робот - РИА Новости, 11.11.2021
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить робот
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить беспилотный робот-почтальон, сообщает "Европульс". РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T03:51
2021-11-11T03:51
2021-11-11T03:51
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндии посылки местным жителям стал развозить беспилотный робот-почтальон, сообщает "Европульс".Аппарат внешне похож на небольшой шкафчик на колесах. Он доставляет корреспонденцию прямо к дверям дома. Робот перемещается по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода. Он оборудован специальной системой обнаружения препятствий и камер, которая помогает ему избегать столкновений и переходить дорогу по правилам.Чтобы попробовать такую доставку, адресат должен выбрать соответствующую опцию в приложении почтовой службы, указав время и место. Как только робот прибудет по адресу, клиенту придет сообщение с пин-кодом, позволяющим открыть отсек с посылкой.
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финляндия, новости - туризм, роботы, туризм
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить робот
Жители Финляндии могут заказать доставку посылки беспилотным роботом-почтальоном
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В Финляндии посылки местным жителям стал развозить беспилотный робот-почтальон, сообщает
"Европульс".
Аппарат внешне похож на небольшой шкафчик на колесах. Он доставляет корреспонденцию прямо к дверям дома. Робот перемещается по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода. Он оборудован специальной системой обнаружения препятствий и камер, которая помогает ему избегать столкновений и переходить дорогу по правилам.
Чтобы попробовать такую доставку, адресат должен выбрать соответствующую опцию в приложении почтовой службы, указав время и место.
Как только робот прибудет по адресу, клиенту придет сообщение с пин-кодом, позволяющим открыть отсек с посылкой.