https://ria.ru/20211111/finansirovanie-1758554037.html
Россия восстановила финансирование космической науки, сообщил источник
Россия восстановила финансирование космической науки, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2021
Россия восстановила финансирование космической науки, сообщил источник
Выделенные правительством дополнительные 6,5 миллиардов рублей на научные космические проекты полностью восстанавливают ранее "срезанное" финансирование,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:07
2021-11-11T13:07
2021-11-11T13:07
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
космос - риа наука
космос
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выделенные правительством дополнительные 6,5 миллиардов рублей на научные космические проекты полностью восстанавливают ранее "срезанное" финансирование, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, это позволит России реализовать запланированные проекты - лунные миссии, приступить к строительству ультрафиолетового космического телескопа и начать подготовку миссии на Венеру."Речь идет о возвращении "срезанного" финансирования на этот год. Кроме того, удалось добиться восстановления в бюджете на трехлетний период - на 2022-2024 годы - средств на фундаментальные космические исследования, что позволит реализовать в установленные сроки все лунные миссии, а также приступить к созданию "Спектра-УФ" и работам по Венере", - сказал собеседник агентства.По словам собеседника, решение правительства подготовлено в соответствии с поручениями президента.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по поручению Владимира Путина правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе, на безусловное выполнение международных обязательств в этой области.
https://ria.ru/20211107/soyuz-1757922297.html
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владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, космос - риа наука, космос, россия
Россия восстановила финансирование космической науки, сообщил источник
Источник: выделение 6,5 миллиарда рублей на космос восстановят срезанное финансирование