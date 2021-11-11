Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211111/filarmoniya-1758643685.html
Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим
Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим - РИА Новости, 11.11.2021
Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим
Проект завершения реконструкции здания Тамбовской областной филармонии обсудили в четверг руководитель области Максим Егоров и прибывший с рабочим визитом в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:55
2021-11-11T19:55
тамбовская область
игорь щеголев
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758644883_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_33aed61392e0bcd082c553dfb5101153.jpg
ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. Проект завершения реконструкции здания Тамбовской областной филармонии обсудили в четверг руководитель области Максим Егоров и прибывший с рабочим визитом в регион полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Здание Тамбовской филармонии закрыли на реконструкцию еще в 2012 году. В 2015 году из-за недобросовестных действий генподрядчика строительные работы были остановлены. На проведение ремонта прежними властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 миллионов рублей, но здание и сейчас остаётся в незавершенном состоянии.Как отметил глава региона, закончить реконструкцию объекта до 2023 года без поддержки федерального бюджета невозможно, поскольку для завершения работ потребуется 1,5 миллиарда рублей. "Все жители региона ждут завершения реконструкции филармонии. Мы будет добиваться федерального финансирования, и главный концертный зал области обязательно будет достроен", - приводит пресс-служба слова Егорова.Он также дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле. "Нужно не только отремонтировать само здание, но и благоустроить территорию вокруг в едином стиле, чтобы драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство. Особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц вокруг объекта", - сказал Егоров.В пресс-службе уточнили, что полпред президента поддержал планы в отношении реконструкции областной филармонии.
https://ria.ru/20211013/tsentr-1754450480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758644883_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_299e12c59310d060d7346f734c993b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь щеголев, максим егоров
19:55 11.11.2021
 

Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Игорь Щеголев и Максим Егоров во время посещения стройплощадки тамбовской филармонии
Игорь Щеголев и Максим Егоров во время посещения стройплощадки тамбовской филармонии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. Проект завершения реконструкции здания Тамбовской областной филармонии обсудили в четверг руководитель области Максим Егоров и прибывший с рабочим визитом в регион полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Здание Тамбовской филармонии закрыли на реконструкцию еще в 2012 году. В 2015 году из-за недобросовестных действий генподрядчика строительные работы были остановлены. На проведение ремонта прежними властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 миллионов рублей, но здание и сейчас остаётся в незавершенном состоянии.
"Игорь Щеголев и Максим Егоров оценили состояние объекта, обсудили проект обновленной филармонии. Он предусматривает увеличение площади здания с 6089 до 8600 квадратных метров. Должна увеличиться общая вместимость концертных залов. Кроме главного зала, планируется оборудовать малый зал на 300 мест и камерный - на 99 мест. На базе концертного зала филармонии будет также создан музыкальный театр, которого в Тамбовской области прежде не было", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил глава региона, закончить реконструкцию объекта до 2023 года без поддержки федерального бюджета невозможно, поскольку для завершения работ потребуется 1,5 миллиарда рублей. "Все жители региона ждут завершения реконструкции филармонии. Мы будет добиваться федерального финансирования, и главный концертный зал области обязательно будет достроен", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он также дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле. "Нужно не только отремонтировать само здание, но и благоустроить территорию вокруг в едином стиле, чтобы драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство. Особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц вокруг объекта", - сказал Егоров.
В пресс-службе уточнили, что полпред президента поддержал планы в отношении реконструкции областной филармонии.
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 19:32Тамбовская область
В Тамбовской области появится центр применения искусственного интеллекта
 
Тамбовская областьИгорь ЩеголевМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet