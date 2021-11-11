https://ria.ru/20211111/filarmoniya-1758643685.html

Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим

Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим - РИА Новости, 11.11.2021

Максим Егоров: реконструкцию филармонии в Тамбове обязательно завершим

Проект завершения реконструкции здания Тамбовской областной филармонии обсудили в четверг руководитель области Максим Егоров и прибывший с рабочим визитом в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:55

2021-11-11T19:55

2021-11-11T19:55

тамбовская область

игорь щеголев

максим егоров

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ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. Проект завершения реконструкции здания Тамбовской областной филармонии обсудили в четверг руководитель области Максим Егоров и прибывший с рабочим визитом в регион полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Здание Тамбовской филармонии закрыли на реконструкцию еще в 2012 году. В 2015 году из-за недобросовестных действий генподрядчика строительные работы были остановлены. На проведение ремонта прежними властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 миллионов рублей, но здание и сейчас остаётся в незавершенном состоянии.Как отметил глава региона, закончить реконструкцию объекта до 2023 года без поддержки федерального бюджета невозможно, поскольку для завершения работ потребуется 1,5 миллиарда рублей. "Все жители региона ждут завершения реконструкции филармонии. Мы будет добиваться федерального финансирования, и главный концертный зал области обязательно будет достроен", - приводит пресс-служба слова Егорова.Он также дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле. "Нужно не только отремонтировать само здание, но и благоустроить территорию вокруг в едином стиле, чтобы драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство. Особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц вокруг объекта", - сказал Егоров.В пресс-службе уточнили, что полпред президента поддержал планы в отношении реконструкции областной филармонии.

https://ria.ru/20211013/tsentr-1754450480.html

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игорь щеголев, максим егоров