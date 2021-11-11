Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе
Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе на следующей неделе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе 16 ноября, сообщила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес.
"То, что происходит в Белоруссии, это гибридная угроза, способ подвергнуть угрозе страны. И самое ужасное, что это делают с помощью людей, беженцев, которых используют как "метательное оружие", позвольте мне такое выражение. Европа не может быть территорией с заграждениями, стенами, этого не может быть… На следующей неделе, во вторник, будет встреча министров обороны Европейского Союза, и уверена, что эта тема будет обсуждаться", - сказала Роблес в интервью телеканалу Antena 3.
Она заявила, что ЕС должен "защищать демократические принципы, (проявлять) уважение к беженцам". "Неприемлемы угрозы одной страны против другой страны, против ЕС", - добавила министр.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.