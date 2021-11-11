https://ria.ru/20211111/evrosoyuz-1758568213.html

Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе

Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021

Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе

Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе 16 ноября, сообщила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:01

2021-11-11T14:01

2021-11-11T14:01

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758275178_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_a41de61ca466bb087ad1ce3efd68b2a2.jpg

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Министры обороны ЕС обсудят ситуацию на белорусско-польской границе 16 ноября, сообщила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес."То, что происходит в Белоруссии, это гибридная угроза, способ подвергнуть угрозе страны. И самое ужасное, что это делают с помощью людей, беженцев, которых используют как "метательное оружие", позвольте мне такое выражение. Европа не может быть территорией с заграждениями, стенами, этого не может быть… На следующей неделе, во вторник, будет встреча министров обороны Европейского Союза, и уверена, что эта тема будет обсуждаться", - сказала Роблес в интервью телеканалу Antena 3.Она заявила, что ЕС должен "защищать демократические принципы, (проявлять) уважение к беженцам". "Неприемлемы угрозы одной страны против другой страны, против ЕС", - добавила министр.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758516453.html

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758560486.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии