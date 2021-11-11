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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/eilish-1758413323.html
Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там свой хит с Графом Дракулой
Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там свой хит с Графом Дракулой - РИА Новости, 11.11.2021
Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там свой хит с Графом Дракулой
Американская певица Билли Айлиш стала гостьей детской познавательной передачи "Улица Сезам" и спела там один из своих хитов вместе с Графом Дракулой фон Знаком... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T06:36
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш стала гостьей детской познавательной передачи "Улица Сезам" и спела там один из своих хитов вместе с Графом Дракулой фон Знаком (он же Граф Знак). В музыкальном видео, опубликованном на YouTube, поп-звезда и Граф исполняют балладу "Happier Than Ever" из одноименного альбома Айлиш. Оригинальный текст композиции немного переделали.В расслабляющей и мелодичной обстановке дуэт начинает рассказывать юным зрителям о цифре "два" и считать различные предметы, например, тапочки, яблоки и свитера Берта (желтая кукла в "Улице Сезам"). Песня завершается тем, что Айлиш и Граф поют заключительный припев, считая до двух. По информации Variety, этот отрывок войдет в грядущий, 52-й сезон популярного детского шоу. Он стартует 11 ноября на телеканале Cartoonito и платформе HBO Max. Выход полного эпизода с участием Билли Айлиш запланирован на 16 июня 2022 года.
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новости культуры, музыка, стиль жизни, билли айлиш
06:36 11.11.2021
 
Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там свой хит с Графом Дракулой

Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там "Happier Than Ever" с Графом Дракулой

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш стала гостьей детской познавательной передачи "Улица Сезам" и спела там один из своих хитов вместе с Графом Дракулой фон Знаком (он же Граф Знак).
В музыкальном видео, опубликованном на YouTube, поп-звезда и Граф исполняют балладу "Happier Than Ever" из одноименного альбома Айлиш. Оригинальный текст композиции немного переделали.
В расслабляющей и мелодичной обстановке дуэт начинает рассказывать юным зрителям о цифре "два" и считать различные предметы, например, тапочки, яблоки и свитера Берта (желтая кукла в "Улице Сезам").
Песня завершается тем, что Айлиш и Граф поют заключительный припев, считая до двух.
По информации Variety, этот отрывок войдет в грядущий, 52-й сезон популярного детского шоу. Он стартует 11 ноября на телеканале Cartoonito и платформе HBO Max. Выход полного эпизода с участием Билли Айлиш запланирован на 16 июня 2022 года.
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